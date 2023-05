Etelserin Larissa Oetting überrascht mit neuer Bestleistung im Hochsprung

Stolz posiert Larissa Oetting an der Anzeigetafel: Die LGKV-Athletin aus Etelsen verbesserte beim Nationalen Zevener Pfingstsportfest ihre Hochsprung-Bestleistung gleich um sieben Zentimeter und verpasste mit 1,68 m die Norm für die Jugend DM hauchdünn. © privat

Herausragende Leistungen: Larissa Oetting aus Etelsen und Felix Schubert aus Achim lieferten aus LGKV-Sicht die Top-Ergebnisse beim 42. Nationalen Pfingssportfest in Zeven.

Achim – Das 42. Nationale Zevener Pfingstsportfest lockte wieder starke Teilnehmerfelder mit vielen herausragenden Leistungen an. Auch die fünfköpfige LGKV-Abordnung war mit starken Leistungen bei der zweitägigen Veranstaltung erfolgreich dabei.

Wieder drei Urkunden gab es für den Achimer U20-Läufer Felix Schubert im 2000 m- Hindernislauf, der zugleich als Norddeutsche Meisterschaft, gemeinsame Landesmeisterschaft der Landesverbände Niedersachsen (NLV) und Bremen (BLV) sowie des Bezirks Lüneburg ausgetragen wurde. Nachdem der Achimer sich schon vor einem Jahr als Hindernislaufanfänger den Jugendmeistertitel des NLV/BLV gesichert hatte, zeigte er sich nun läuferisch stark verbessert und wurde mit 6:47,74 Minuten Dritter der Norddeutschen Meisterschaft sowie ohne Konkurrenz Landes- und Bezirksjugendmeister.

Eine so nicht zu erwartende Leistungssteigerung gelang der Etelser U18-Jugendlichen Larissa Oetting. Fünf Wochen zuvor hatte sie in ihrem ersten Hochsprungwettkampf mit übersprungenen 1,61 m überrascht und siegte nun in Zeven mit der Verbesserung um sieben Zentimeter auf 1,68 m. Damit blieb sie nur um zwei Zentimeter unter der Norm für die Deutsche Jugendmeisterschaft und ist eine Medaillenkandidatin für die am 10. und 11. Juni in Verden stattfindende U20-Landesmeisterschaft.

Brigitte Heidrich erfüllt DM-Norm

Die Seniorenabteilung der LG Kreis Verden vertraten W60-Sprinterin Brigitte Heidrich und M55-Sprinter Udo Müller (beide Verden) eindrucksvoll mit flotten Ergebnissen. Als Dritte im sechsten Zeitlauf der Frauen über 400 m erfüllte Heidrich mit 70,21 Sekunden die Norm für die Senioren-DM deutlich – und Müller freute sich über im vierten 200 m-Vorlauf der Männer erreichte 29,42 Sekunden, die er als Vierter im C-Endlauf mit 29,86 Sekunden noch einmal bestätigen konnte.

Nur U18-Dreispringerin Marit Domnik war nicht zufrieden. Anlaufprobleme, ihr gelangen nur zwei gültige Versuche, verhinderten eine bessere Leistung als 9,45 m, das war Platz acht für die Verdenerin.

Von Helmut Behrmann