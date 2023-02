Larissa Gärdes neu bei Oytens Vampires

Larissa Gärdes © Verein

Mit Larissa Gärdes schließt sich eine junge, ehrgeizige und talentierte Torfrau in der kommenden Spielzeit dem Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires an.

Oyten – Aktuell läuft Gärdes in der 3. Liga beim BV Garrel auf. Ein Team, in dem sie sich wohlfühlt und der Teamspirit passt, aber der zeitliche Aufwand ist für die in Hude wohnende und in Bremen arbeitende 21-Jährige einfach zu groß geworden. Da kam die erste Kontaktaufnahme durch Co-Trainerin Carolin Sunder ganz recht. Auch die im Anschluss stattfindenden Gespräche mit Teammanager Michael Hidde verliefen durchweg positiv – der Wechsel war perfekt.

Die Torhüterin begann mit dem Handball in Hude, ihr Weg führte über Hatten-Sandkrug zum SV Werder Bremen und 2021/'22 wechselte sie dann zum BV Garrel. „Ich habe immer sehr gerne in Garrel Handball gespielt, doch der Aufwand ist einfach zu groß. Ich freue mich auf die Mädels in Oyten und auf die neue Saison. Ich erhoffe mir, durch das neue Team und die Trainer mich sportlich sowie menschlich weiterentwickeln zu können“, so Gärdes. Und TVO-Coach Kai Freese fügt an: „Ich freue mich, dass Larissas Entscheidung zu unseren Gunsten ausgefallen ist. Sie passt perfekt ins Team und hat die richtige Einstellung!“