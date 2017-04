Mit Denis Schymiczek kommt Qualität

Langwedel/Bassen - Von Frank von Staden. 62 Minuten lang schonte Bassens Bezirksliga-Coach Uwe Bischoff seinen nach Bänderriss genesenen Stürmer Denis Schymiczek, dann wurde es dem Übungsleiter im Kreisderby beim FSV Langwedel-Völkersen ob des bis dahin mageren Spiels seiner Jungs zu bunt. Und mit „Schy“ kam dann endlich die Qualität ins Spiel, die der TSV Bassen benötigte, um letztlich aufgrund einer ordentlichen zweiten Halbzeit dank zweier Tore von Daniel Wiechert ein 2:0 (0:0) mit auf die Heimreise zu nehmen.

Beide Trainer wussten nach dem Abpfiff, dass ihre Teams lange nur wenig bis gar nichts auf den Platz gebracht hatten. Bischoff: „Alles in allem war es ein schlechtes Spiel, in dem wir etwas disziplinierter agiert haben und vor allem Daniel Throl gut aus dem Spiel nehmen konnten. Wir wollten so spielen, wie die Langwedeler beim 3:1-Erfolg im Hinspiel. Das ist uns teilweise sehr gut gelungen.“ Sein Pendant Benjamin Nelle indes machte vieles an Denis Schymiczek fest, der den entscheidenden Treffer zum 2:0 (74.) vorbereitete, als Wiechert nur noch den Fuß hinzuhalten brauchte, konstatierte: „Bassen hatte mit ihm einfach die Qualität auf der Bank, die wir nicht hatten. Er hat dann auch den Unterschied in einem eher typischen 0:0-Spiel gemacht. Wir haben uns zwei Fehler erlaubt, zweimal hat Bassen clever zugeschlagen!“

Stimmt. Nach dem ersten Durchgang glaubte noch keiner der Zuschauer, dass er an diesem Tag ein Tor zu sehen bekommen würde. Beide Teams neutralisierten sich, keines ging das nötige Risiko. Und so stand zur Halbzeit auf keiner Seite auch nur eine nennenswerte Torchance zu Buche. Das änderte sich nach Wiederanpfiff. Die erste und auch einzige Möglichkeit für den FSV im gesamten Spiel bot sich dabei Daniel Throl, der ansonsten blass blieb – aber auch kaum von seinen Mitspielern gesucht wurde. Und wenn, waren die Zuspiele fast alle unbrauchbar. Was allerdings auch einem katastrophalen Platzzustand geschuldet. Als dann Wiechert zur Führung durch die Langwedeler Reihen spazieren durfte (57.) und kurz darauf Denis Schymiczek in die Partie kam, war von den Hausherren aber auch gar nichts mehr zu sehen. Nun dominierte nur noch der TSV Bassen, der durch Oldie Yasar Gerken nach Schymiczek-Pass schon auf 2:0 hätte stelen können (68.). Das fiel dann aber sechs Minuten später, als nach einer feinen Kombination Denis Schymiczek ans Leder kam und dieser Wiechert mit einem 1a-Zuspiel bediente. Danach senkten sich beim FSV die Köpfe. Und so hätte Daniel Wiechert nach Schymiczek-Zuspiel gar auf 3:0 erhöhen müssen, doch scheiterte er per Heber am gut reagierenden FSV-Keeper Mika Haase, der bei den anderen beiden Treffern sträflich im Stich gelassen wurde.