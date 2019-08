Jetzt stehen bei Verden International die schweren Prüfungen an

Die in der Gemeinde Dörverden-Barnstedt wohnende Stephanie Böhe (Luhmühlen) lag in der Quali der Mittleren Tour auf Quirici H lange Zeit vorne, musste sich am Ende aber mit Rang acht begnügen.

Am zweiten Turniertag von „Verden International“ begannen die internationalen Springprüfungen mit den ersten Qualifikationen der Youngster und Mittleren Tour. Auch wenn längst nicht alle Cracks in der Reiterstadt dabei sind, gab es spannenden Sport. Die ersten Sieger hießen Mario Stevens (Lastrup) auf der Stute Botakara und der Argentinier Ezequiel Andres Ferro Menendez auf der Schimmelstute Cornados Little Queen.

Verden - In der Qualifikation der Mittleren Tour, einer Internationale Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.40 m), setzte die in der Gemeinde Dörverden wohnende Stephanie Böhe (Luhmühlen) das erste Ausrufezeichen, als sie auf dem achtjährigen Wallach Quirici H fehlerfrei in 72, 62 Sekunden blieb. Am Ende reichte das zu Platz acht. Lange Zeit führte danach der Landes-Vizemeister der Junioren 2019, Lasse Nölting (Isernhagen), mit der zwölfjährigen Stute Carandache (0/70,86), doch der Sieg ging überraschend an den Argentinier Ezequiel Andres Ferro Menendez auf der Stute Cornados Little Queen (0/66,82) vor dem Zevener Tim-Uwe Hoffmann auf dem Wallach Charly von Burgdamm (0/68,90). Schnellste in diesem Springen waren Harm Lahde auf Oak Grove’s Americna und Alexa Stais auf Quintus HB, doch beiden unterlief je ein Abwurf.

Stevens stellt schnell Weichen für Sieg

In der ersten Qualifikation der Youngster Tour, einer Internationalen Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.35 m), waren 40 Reiterinnen und Reiter am Start. Von ihnen blieben fast die Hälfte fehlerfrei. Schon früh stellte der Lastruper Nationenpreisreiter Mario Stevens die Weichen auf Sieg, denn als zehntes Paar gestartet, konnte sein strafpunktfreier Ritt auf der Oldenburger Stute Botakara in 57,42 Sekunden nicht mehr unterboten werden. Spannend wurde es noch einmal, nachdem als vorletzter Starter Lokalmatador Harm Lahde (RV Aller-Weser) auf dem siebenjährigen Hengst Oak Grove’s Che richtig Gas gab. Der Varster kam mit dem Hengst des Gestüts Eichenhain bis auf gut eine halbe Sekunde an die Zeit von Stevens heran und sicherte sich in 58,15 Sekunden den zweiten Platz.

Zuvor entschied die für Hilmar Meyer (Morsum) reitende 23-jährige Südafrikanerin Alexa Stais die Springpferdeprüfung Kl. M für sechsjährige Pferde auf dem Hannoveraner Hengst Steenken im Besitz von Karl und Helga Jentzsch sowie der Hilmar Meyer Sportfreunde GmbH (Morsum) mit der Wertnote 8,60 für sich.

Platz zwei und drei belegte die Michaels& Beerbaum GmbH (Thedinghausen), jeweils durch Rene Dittmer (RV Harsefeld) mit dem Wallach Lucato Mad Jo (8,40) und dem Hengst Crossover (8,30). Damit besitzt das genannte Trio beste Aussichten zusammen mit 20 Reiterinnen und Reitern am Sonntag im Finale des Hannoveraner Springpferde-Championats ganz vorne mitzumischen. Die Prüfung wird dann in Form einer Spezialspringprüfung Kl. M* mit Stechen ausgetragen. Qualifiziert dafür haben sich außerdem aus hiesiger Region Bernd Rubarth (RV Sottrum) auf dem Wallach Centucky H (8,20), Julie Mynou Diederichsmeier (RV Aller-Weser) auf dem Wallach Sindbad Dree Boeken (7.90), Alexa Stais mit ihrem zweiten Pferd, der Stute Taina (7,80), und Anja-Sabrina Heinsohn (RV Sottrum) auf dem Wallach Sam (7,80).

Weiter geht‘s im Finale des Hannoveraner Championat

Die Reitpferdeprüfung für dreijährige Stuten und Wallache entschied in der Dressur-Arena Leandra Hahn (RV Oldenburger Münsterland) auf der Stute Fürstin-Look PS im Besitz und aus der Zucht des Schockemöhle-Gestüts Lewitz (Neustadt-Glewe) mit der Note 8,50 für sich. Die Plätze eins bis neun in dieser Prüfung berechtigen am kommenden Sonntag zum Start im Finale um das Hannoveraner Championat 2019. Dabei ist auch Jessica Lynn Thomas (RV Aller-Weser) auf dem Hannoveraner Wallach Thomson Drake (7,90).

Alle Ergebnisse von „Verden International 2019“ können im Internet unter www.reitturniere-live.de/2019/verden/ abgerufen werden. jho