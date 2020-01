Langreder düpiert Leipziger Profi

Da schaut Leipzigs Fußball-Profi Marcel Halstenberg zum zweiten Mal am Sonnabend doch mehr als bedröppelt drein. Nicht nur, dass er mit RB am Nachmittag bei Eintracht Frankfurt mit 0:2 verlor, musste er doch am späten Abend auch noch eine 0:2-Niederlage an der ZDF-Torwand im „Aktuellen Sportstudio“ gegen Etelsens Micha Langreder einstecken. Der Bezirksliga-Fußballer bewarb sich für dieses Event mit einem Traumtor aus dem laufenden Liga-Wettbewerb und wurde prompt ausgewählt. Unser Bild zeigt von links: Marcel Halstenberg, Micha Langreder sowie den ZDF-Moderator Jochen Breyer. Foto/Text : von Staden