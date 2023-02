Landry Imboula zurück beim TB Uphusen

Von: Kai Caspers

Nach einem halben Jahr zurück in Uphusen: Landry Imboula. © Hägermann

Uphusen – Noch ein Neuzugang für Fußball-Landesligist TB Uphusen: Mit Landry Imboula kehrt ein alter Bekannter an den Arenkamp zurück. Der 20-Jährige hatte den TBU erst im Sommer in Richtung GW Mühlen verlassen. „Dort hat er sich aber nicht so wohlgefühlt und daher bei uns angefragt“, klärt Florian Warmer, Sportlicher Leiter der Uphuser, auf. „Landry ist sehr engagiert und hat im Training einen guten Eindruck hinterlassen.

Daher freuen wir uns, dass wir mit ihm eine weitere Alternative haben“, sieht Warmer Imboula entweder im Zentrum oder auf den Außenbahnen. Nicht mehr im Kader steht hingegen Kerim Kocabas. Erst vor der Saison gekommen, zieht es nun zurück zu Germania Walsrode. kc