Bogensport: Landestitel für Kirchner und Wollny

Freute sich über den Landestitel: Achims Sarah Kirchner. © Privat

Von den Landesmeisterschaften im WA Bogenschießen in Rotenburg (Wümme) kehrten die Schützen aus Achim sowie auch aus Dauelsen recht erfolgreich zurück. Jeweils den Titel bejubeln durften dabei die junge Achimer Schülerin Sarah Kirchner und der Dauelser Altmeister Erwin Wollny.

Dauelsen/Achim – In der Schüler Recurve A weibliche Klasse, siegte Sarah Kirchner mit hervorragenden 547 Ringen klar vor der Zweitplazierten Merle Erdlich (511 Ringe) von der SGes Hillerse und Katy Dobrunz (493 Ringe) von der BSG Göttingen in einem großen Starterfeld.

Der zweite Starter der Achimer BS, Gerd Güldenast, erwischte nicht seinen besten Tag in der Master Blankbogenklasse und belegte mit 429 Ringen den 24. Platz. Er vollbrachte aber das große Kunststück, einen Robin Hood-Schuss (ein Pfeil bleibt in einem anderen auf der Scheibe stecken) abzugeben, dieses gelingt einem Bogenschützen/in nicht oft im Leben und so wird auch für Güldenast diese Landesmeisterschaft einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Maximilian Strebel © Privat

Wieder stark vertreten war auch der SV Dauelsen bei den Titelkämpfen in Rotenburg. Zwei der sechs Teilnehmer schafften es dabei auf das Treppchen. Bei den Schülern in der Klasse Blankbogen erreichte Maximilian Strebel mit 340 Ringen den dritten Platz. Wieder in Bestform zeigte sich einmal mehr Altmeister Erwin Wollny mit 541 Ringen auf dem ersten Platz der Klasse Recurve Senioren.

In den einzelnen Klassen erreichten die Dauelser dann nachfolgende Ringzahlen, Recurve: Christian Dauel (Herren 547), Heiner Meisterjahn (Master 498), Erwin Wollny (Senioren 541), Arnd Münzer (Schülerklasse A 295). Compound: Stefanie Kreftsiek (Damen 554). Blankbogen: Maximilian Strebel (Schüler 340).