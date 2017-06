Landestitel und EM-Wildcart:' Siedlitzki zieht das große Los

Armsen - Was für Glücksgefühle bei Christian Siedlitzki: Zunächst wurde der Ausdauersportler vom LAV Verden am Sonntag in Peine erstmals Triathlon-Landesmeister über die Sprintdistanz – dann zog er mit einer Wildcart für die kontinentalen Titelkämpfe am nächsten Wochenende in Düsseldorf das große Los. „Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mehr mit der EM-Teilnahme“, sprudelte die pure Freude aus dem in Armsen lebenden Österreicher.

In Düsseldorf geht Siedlitzki für sein Heimatland an den Start. Wie berichtet hatte er noch Anfang Mai für die laufende Saison aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme die Felle davonschwimmen sehen. Aber nun geht es wieder ausgesprochen gut. Das zeigten die vergangenen zwei Wochen mit dem Landesmeistertitel als Krönung. Nun gilt die volle Konzentration der EM im Medienhafen in Düsseldorf. Geschwommen wird im Rheinarm über 750 m, bevor es auf die 20 km lange Radstrecke geht. Abschließend müssen noch 5 km am Rhein gelaufen werden. Der Veranstalter rechnet mit 2000 Teilnehmern in den verschiedenen Altersklassen. Siedlitzkis M50-54 umfasst 50 Teilnehmer aus elf Nationen.

Nach den erfolgreichen Wochen wäre Siedlitzki schon mit einem Platz unter den ersten Zehn sehr zufrieden: „Es fehlt mir noch immer an Wettkampfhärte, speziell beim Radfahren. Es fehlen einfach die 3000 km Rad im Frühjahr in den Beinen. Das macht sich dann beim Laufen bemerkbar. Da brauche ich noch ein paar Körner. Aber es wird von Woche zu Woche besser. Auf jeden Fall wird es ein heißer Sekundenkampf.“

Ein schweres Stück Arbeit hatte der Armsener am Sonntag beim 21. Peine-Triathlon zu verrichten. Neben den Liga-Wettkämpfen wurden diesmal auch die Landesmeister auf der Sprintdistanz gesucht. Die Strecken waren 500 m Schwimmen, 21 km Radfahren und 5 km Laufen. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurde in sechs Wellen gestartet. Siedlitzki startete in der zweiten Welle (ab 40 Jahre) und platzierte sich gleich vorne.

In Peine beim Laufen ein Feuerwerk gezündet

Mit einem guten zehnten Platz ging es in die Wechselzone. Obwohl er einiges zu bemängeln hatte bei seiner ersten Disziplin: „Ich bin dieses Jahr noch nie im offenen Gewässer geschwommen und hatte große Probleme mit der Orientierung. An der ersten Boje kam ich viel zu weit rechts an, das kostete ziemlich viel Zeit. Andererseits bin ich um vieles ruhiger im Wasser geworden. Das spart Kraft für das Radfahren und Laufen.“ Und so sollte es auch kommen: Mit perfektem Wechsel machte Siedlitzki gleich sieben Ränge gut und ging als Dritter auf die Radstrecke. Nach wenigen Kilometern übernahm er die Führung, gefolgt von seinem härtesten Konkurrenten Frank Lessmeister und Bernd Markgraf (beide TSV Anderten). Die Führung wechselte im Minutentakt. Gegen Ende schloss Ingo Quendler (Hannover 96) mit der Radbestzeit dieser Welle auf. Auch der Schnitt von fast 41 km/h konnte sich sehen lassen.

Jetzt musste Siedlitzki noch ein Feuerwerk zünden, damit er seinen ersten Landesmeistertitel einsacken konnte. Gleich am Anfang der 5 km langen Laufstrecke setzte er sich per Zwischensprint an die Spitze und lief gewohnt hohes Tempo, um die Verfolger abzuschütteln. Obwohl der Österreicher die hart gefahrenen Kilometer spürte, siegte er in 1:01:54 Stunden mit einer Minute Vorsprung auf Lessmeister, gefolgt von Frank Mömkes (LC Hansa Stuhr, 1:04:35).

