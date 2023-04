Landespokal: Letztes Volleyball-Highlight beim TSV Ottersberg

Ein letztes Mal in dieser Saison wollen die Ottersberger Volleyballer den Diver zelebrieren. © Privat

Am Sonnabend werden die Ottersberger Volleyballer zum Abschluss der Saison noch einmal gefordert. Nachdem das Team von Coach Marko Gerken im August überraschend in Geestemünde das Vorrundenturnier des Landespokals gewinnen konnte, steht jetzt die Endrunde vor heimischer Kulisse an.

Ottersberg - Als Favoriten reisen die Zweit- und Drittplatzierten aus der Landesliga 4 Hannover, TuS Bothfeld 04 und TuS Altwarmbüchen, an. Nicht zu unterschätzen sollte auch der Meister der Bezirksliga 3 Hannover sein. Der Sport Club Polonia Hannover hat in 16 Spielen nur einen einzigen Satz abgegeben. Aus Bremerhaven reist zudem der Absteiger aus der Landesliga 2, der Geestemünder TV, an. Gespielt wird jeder gegen jeden über zwei Gewinnsätze. Da in Ottersberg zwei Feldern zur Verfügung stehen, gibt es fünf Spielrunden, in der die fünfte Mannschaft auf beiden Feldern das Schiedsgericht stellt.

Abschied von Krieger und den Pfeifers

„Zum einen ist es ein toller Abschluss für die Mannschaft, zum anderen werden wir einen ersten Eindruck davon bekommen, was uns nächste Saison erwartet“, so Trainer Marko Gerken. „Leider verlassen uns aufgrund beruflicher Veränderungen einige Spieler. So bestreiten die Pfeifer-Zwillinge ebenso wie Kristian Krieger ihre letzten Partien für den TSV Ottersberg. Alle sollen noch einmal die Chance bekommen, sich vor unseren großartigen Fans zu präsentieren. Das haben sich die Jungs einfach verdient,“ so Gerken.

Gerken: „Als Underdog befreit aufspielen“

Die Herausforderung an dieser Endrunde liegt dabei an der hohen Belastung. Bei garantierten acht Sätzen plus eventuellen Tiebreaks, wird sich zeigen, welche Mannschaft über den längsten Atem verfügt. „Wir können befreit aufspielen, da wir als Underdog antreten. Natürlich hoffen wir auf unseren Heimvorteil. Wir starten gegen den Meister der Bezirksliga Hannover, den Sport Club Polonia.

Das zweite Spiel ist dann gegen den Absteiger der Landesliga Geestemünder TV. Gegen diese beiden Mannschaften könnten wir dem Papier nach Chancen haben. Die beiden letzten Spielen gegen Altwarmbüchen und Bothfeld sind dann die „Kirschen auf der Torte“.