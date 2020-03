Landesmeisterschaft im Visier

Langwedeler Turner mit guten Leistungen in Bremen

+ Der erfolgreiche Turn-Tross des MTV Langwedel auf einen Blick. Foto: Verein

Langwedel – Vom Krankenhausbett aus gratulierte Turntrainer Klaus Zuschneid den Turnschülern des MTV Langwedel, die in der Einsteiger- und Schülerliga in Bremen die Qualifikation zur Teilnahme an der Landesmeisterschaft in Oker (Harz) perfekt machten.