TB Uphusen enttäuscht gegen Lüneburg auf ganzer Linie – 0:5

Von: Kai Caspers

Lüneburgs Marian Kunze weiß sich nur mit einem Foul an Uphusens Änis Souaifi (rechts) zu helfen. © Hägermann

Dank einer indiskutablen Leistung setzte es für Fußball-Landesligist TB Uphusen eine 0:5-Klatsche gegen Lüneburg.

Uphusen – Niederlagen sind in der Regel nicht schön. Doch sie gehören zum Fußball dazu. „Aber man muss sich zumindest dagegen wehren. Genau das habe ich heute aber vermisst“, war Christian Ahlers-Ceglarek nach dem auch in der Höhe völlig verdienten 0:5 (0:2) gegen den Lüneburger SK Hansa nicht gut auf sein Team zu sprechen. Lediglich seinen Torhüter Benjamin Schimmel, der mit einigen guten Paraden ein komplettes Debakel verhinderte, wollte der Trainer des Landesligisten TB Uphusen von seiner Kritik ausnehmen.

TBU-Torhüter Benjamin Schimmel verhindert ein komplettes Debakel

Schon vor dem Anpfiff hatte Ahlers-Ceglarek ein ungutes Gefühl. Denn schon das Abschlusstraining verlief alles andere als optimal. Seine Vorahnung sollte sich bestätigen, denn die Uphuser bekamen überhaupt keinen Zugriff. Die Lücken im Zentrum waren riesengroß, sodass die Stürmer komplett in der Luft hingen. Dennoch hatte Hugo Magouhi (25.) die erste Chance, doch er scheiterte an LSK-Keeper Zlomusica. Quasi im Gegenzug setzte Lüneburgs Paul Knacke den Ball an den Pfosten. Den Nachschuss von Corvin Behrens parierte Benjamin Schimmel, ehe Ferhat Tavan auch den zweiten Versuch entschärfte. In der 33. Minute jedoch das 0:1, als sich Tavan einen völlig unnötigen Ballverlust im Spielaufbau leistete und Knack keine Mühe hatte. Nur zwei Minuten später der nächste Ballverlust des TBU im Zentrum. Wieder schalteten die Lüneburger blitzschnell und nach einer Flanke von der rechten Seite war Corvin Behrens am langen Pfosten völlig blank und traf per Kopfball – 0:2. Nur wenig später hätte Rasho Chicho für neue Spannung sorgen können. Doch anstatt den mitgelaufenen und besser postierten Vittorio Zambrano zu bedienen, suchte er selbst den Abschluss. Auch Hugo Magouhi tauchte in der 38. Minute noch einmal frei vor dem LSK-Tor auf. Allerdings zögerte er zu lange mit dem Abschluss, sodass die Gäste noch klären konnten. Ahlers-Ceglarek: „Genau das ist unser Problem. Wir nutzen unsere Chancen nicht. Einen Treffer müssen wir auf jeden Fall machen. Aber genau das wird von so einer guten Mannschaft dann auch bestraft.“

Auch Uphusens Daniel Younis (links) vermochte nach seiner Einwechslung keine Akzente zu setzen. © Hägermann

Nur ein Torschuss in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte – sie glich dann förmlich einem spielerischen Offenbarungseid der Gastgeber. Ballverluste, keine Zuordnung im Mittelfeld und von Torgefahr war nichts zu spüren. Hatte Schimmel mit zwei Paraden (50.) gegen Behrens den dritten Treffer noch verhindert, war er in der 62. Minute machtlos. Und wieder ging dem Treffer von Behrens ein Ballverlust der Uphuser im Zentrum voraus. Auch beim 0:4 (68.) fühlte sich kein Uphuser nach einer Flanke für Nico Hübner am langen Pfosten zuständig. Und die Gastgeber? Bis auf einen Torschuss von Änis Souaifi, der aber nicht mehr als eine bessere Rückgabe war, hatten sie in der Offensive nichts zu bieten. In der Nachspielzeit sah dann auch noch der bis dato überragende Schimmel nach einem Rückpass von Gael Ella nicht gut aus. Er verlor das Leder an Mert Akkus und der traf zum 0:5-Endstand.