SG Achim/Baden II nutzt gleich den ersten Meister-Matchball

Von: Kai Caspers

Am Ziel: Ausgelassen bejubelten die Handballer der SG Achim/Baden II nach dem ungefährdeten 34:24-Erfolg im Derby beim TSV Daverden II die Landesliga-Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga. © Hägermann

Am Ziel: Drei Spieltage vor Saisonende steht Handball-Landesligist SG Achim/Baden II nach einem 34:24-Erfolg in Daverden vorzeitig als Meister fest.

Daverden – Schon zwei Minuten vor dem Ende hielt es keinen Spieler der SG Achim/Baden II mehr auf der Bank. In Anbetracht des sicheren Sieges im Derby beim TSV Daverden II wurde die folgende Meisterparty frühzeitig lautstark eingeläutet. Nach dem 34:24 (18:15) gab es endgültig kein Halten mehr. „Nie mehr Landesliga, nie mehr, nie mehr“, dröhnte es aus den Kehlen des Teams von Thorben Schmidt-Bonheur.

Daverdens Trainer Torsten Liebrum fehlen die Alternativen

„Wir sind froh, dass wir gleich den ersten Matchball genutzt haben. Aber zumindest in der ersten Halbzeit hat Daverden uns das Leben schon ziemlich schwer gemacht“, zeigte sich Meistertrainer Schmidt-Bonheur mit seiner Deckungsleistung alles andere als zufrieden. Immer wieder wussten die Gastgeber die sich bietenden Lücken zu nutzen und legten bis zur 16. Minute eine überraschende 10:9-Führung vor. In der Folge schlichen sich jedoch vermehrt Fehler ins Daverdener Spiel ein. „Da war klar zu sehen, dass uns die Alternativen im Rückraum fehlen. Aber ich will den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben bis zum Schluss alles reingehauen“, lobte Daverdens Trainer Torsten Liebrum. Angeführt vom treffsicheren Mark Golke setzte sich die SG-Reserve beim 16:12 erstmals deutlich ab, ehe es mit einem 18:15 in die Pause ging.

SG-Torhüter Frederik Katzenstein ein sicherer Rückhalt

In der zweiten Hälfte blieben die Gastgeber bis zum 19:21 (40.) in Reichweite. Im weiteren Verlauf erwies sich Achim/Badens Torhüter Frederik Katzenstein, der zu Beginn der zweiten Hälfte Thorben Hamann abgelöst hatte, jedoch als glänzender Rückhalt und leitete mit seinen Paraden immer wieder einfache Tore per Gegenstoß ein. Daher stellten die Gäste mit einem 6:0-Lauf zum 27:21 (50.) die Weichen auch frühzeitig auf Sieg. „Wir wollten in der zweiten Hälfte aufs Tempo drücken und Daverden unter 25 Toren halten. Das ist uns auch gelungen“, freute sich Schmidt-Bonheur. Trotz des Sieges und der damit verbundenen Meisterschaft hat der SG-Trainer aber noch ein klares Ziel vor Augen. „Jetzt wollen wir die Saison natürlich auch ohne Minuspunkt beenden. Daher halten wir die Spannung weiter hoch.“

Tore TSV Daverden II: Beinker (8/6), Feldmann (4), L. Penczek (3), Mannig (2), Bodenstab (2), J. Penczek (2), Liebrum (1), Degener (1), Bohling (1).

Tore für die SG Achim/Baden II: Golke (9), Jacobsen (7), Schlebusch (5/3), Meyer (4), Meier-Leffers (4/2), Stoick (2), Kahl (1), Zschorlich (1), Schmidt (1).