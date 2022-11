HSG Verden-Aller ist gleich doppelt gefordert

Von: Kai Caspers

Ist dabei: Verden-Allers Torhüter Thorben Holle. © bjl

Straffes Programm für Handball-Landesligist HSG Verden-Aller. Bereits am Samstag geht es für das Team von Oliver Schaffeld in eigener Halle gegen Lüneburg, ehe nur einen Tag später die Partie in Hollenstedt ansteht. Auch Aufsteiger TV Oyten II steht vor einer hohen Hürde gegen den VfL Horneburg.

TV Oyten II - VfL Horneburg (So., 15 Uhr). Nein, große Erwartungen hat Sören Blumenthal nicht. „Horneburg zählt nicht zu den Gegnern, mit denen wir uns messen müssen. Daher können wir befreit aufspielen und einfach Spaß haben“, liegt der Druck für den TVO-Trainer ganz klar auf Seiten der Gäste. „Und dann gucken wir mal, was am Ende für uns herauskommt. Vielleicht gibt es ja eine Überraschung.“

HSG Verden-Aller - Handballverein Lüneburg (Sa., 18.45 Uhr). Auch wenn Oliver Schaffeld den Gästen im Vorfeld klar die Favoritenrolle zuschiebt, rechnet sich Verdens Trainer durchaus etwas aus gegen den Tabellenzweiten. „Die Lüneburger haben auch in Daverden nur knapp gewonnen. Da war klar zu sehen, dass sie große Probleme ohne Backen haben. Genau darin könnte also eine Chance für uns liegen“, verdeutlicht Schaffeld. „Daher setzen wir gegen Lüneburg alles auf eine Karte und haben personell alles dabei“, freut sich der HSG-Coach über die Unterstützung der beiden A-Jugendlichen Nick Jäger und Thorben Holle. Auch Torhüter Mirco Thalmann reist erneut aus Süddeutschland an. Bereits am Sonntag, 14.30 Uhr, sind die Verdener erneut gefordert und müssen beim TuS Jahn Hollenstedt antreten. Schaffeld: „Da sehe ich unsere Chancen deutlich geringer, da Hollenstedt extrem heimstark ist. Zudem wird da mit Backe gespielt und unser Kader ist kleiner.“ kc