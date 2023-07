FC Verden 04 verliert zum Auftakt der Elsdorfer Pokalwochen 0:1 gegen Buchholz

Von: Kai Caspers

Verdens Pechvogel in Elsdorf: Jannis Niestädt. © Verein

Bei den Elsdorfer Pokalwochen musste sich Landesligist FC Verden 04 zum Auftakt mit 0:1 gegen Buchholz geschlagen geben.

Verden – Nach dem grandiosen Auftritt beim 2:3 gegen den Hamburger SV wurden die Fußballer des Landesligisten FC Verden 04 sofort wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Im Auftaktspiel der Elsdorfer Pokalwochen unterlagen die Verdener dem Hamburger Oberligisten TSV Buchholz 08 mit 0:1 (0:0).

Für Andreas Dreßler jedoch keine Überraschung. „Gegen den HSV sind die Jungs an ihre Grenzen gegangen. Daher waren die Beine auch extrem schwer. Darüber hinaus sind die Buchholzer schon zwei Wochen länger im Training. Das war vor allen Dingen in den ersten 30 Minuten deutlich zu sehen“, war Verdens Co-Trainer mit dem 0:0 zur Pause dann auch zufrieden. In der zweiten Hälfte wurde es zwar besser, doch Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Dreßler: „Normalerweise hätte es keinen Sieger geben dürfen.“ Doch in der 74. Minute kam Jannis Niestädt, nachdem die Buchholzer einen Einwurf schnell ausgeführt hatten, bei seiner Rettungsaktion im Strafraum einen Schritt zu spät. Den berechtigten Strafstoß nutzten die Hamburger zum entscheidenden 1:0-Siegtreffer. kc