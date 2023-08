Verdens Neuzugang Daniel Kunkel stellt die Weichen – 4:0

Setzt den Schlusspunkt zum ungefährdeten 4:0-Erfolg beim TSV Elstorf: Verdens Jan-Ole Müller. © Albrecht

Saisonauftakt nach Maß für Fußball-Landesligist FC Verden 04. Beim TSV Elstorf wurde das Team von Frank Neubarth seiner Favoritenrolle gerecht und feierte einen völlig verdienten 4:0 (0:0)-Erfolg.

Verden - „Das war ein sehr einseitiges Spiel gegen einen sehr defensiven Gegner. Lediglich in der ersten Hälfte hatten wir noch kleinere Probleme auf dem hohen Rasen“, bilanzierte Neubarth. Zwar hatte seine Mannschaft ein klares optisches Übergewicht, doch zur Pause mussten sich die Verdener mit einem 0:0 begnügen. „Das war aber kein Problem. In der Pause habe ich allen klargemacht, dass es keinen Grund zur Hektik gibt“, musste der FC-Coach in der zweiten Halbzeit nicht lange bis zum erlösenden Führungstreffer warten. In der 59. Minute war Neuzugang Daniel Kunkel nach einer schönen Kombination zur Stelle – 0:1. Die Vorentscheidung nur zwei Minuten später. Nach einer Flanke von Kevin Brandes bekam ein Elstorfer Abwehrspieler den Ball an die Hand – Strafstoß. Diesen verwandelte Lukas Muszong eiskalt zum 0:2. Neubarth: „Damit war das Spiel im Grunde genommen gelaufen. Dennoch haben wir weiter nach vorne gespielt und uns dafür auch belohnt.“ In der 67. Minute erhöhte mit Bastian Reiners ein weiterer Neuzugang auf 3:0, ehe Jan-Ole Müller nur drei Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem Treffer zum 4:0 für den Endstand sorgte. „Im Grunde genommen hat alles gepasst. Wir haben Ball und Gegner gut laufen lassen. Daher bin ich mit dem Auftritt auch sehr zufrieden. Schließlich ist das erste Spiel der Saison bekanntlich nicht immer einfach. Und vier Tore gegen einen derart defensiven Gegner sind doch auch ganz ordentlich“, fand Neubarth nur lobende Worte für den Auftritt seiner Elf. kc