Landesligist TSV Intschede: Trainer Heiner Sievers verfügt über guten Mix

Von: Björn Lakemann

Freuen sich auf die neue Saison: Die Damen des Handball-Landesligisten TSV Intschede. © Verein

Die Zeit der Vorbereitung ist vorbei. Am Wochenende starten die Damen des Handball-Landesligisten TSV Intschede in die neue Saison.

Intschede – Eine Tatsache ist Heiner Sievers, Trainer des Handball-Landesligist TSV Intschede, schon im Vorfeld der neuen Saison völlig klar. „Entscheidend ist, dass wir in jeder Partie das nötige Engagement und Leistungswillen an den Tag legen. Wir haben viele neue Gesichter im Kader und sind gut aufgestellt. Wichtig ist, dass wir die neuen Spielerinnen gut integrieren. Dazu können unsere erfahrenen Spielerinnen, wie zum Beispiel Michele-Romina Dahlendorf, einen großen Teil beitragen“, erhofft sich Sievers den nächsten Schritt seines Teams.

Aus der eigenen A-Jugend rücken Freya Henke, Beeke Hermann, Mareike und Carolin Hachmeister in die erste Mannschaft auf. Nach Rang drei in der vergangenen Saison ist die nächste Stufe die Oberliga. Aber die haben Sievers & Co. überhaupt nicht auf dem Schirm. Vielmehr soll mit den insgesamt 18 Spielerinnen, von denen zwei Studentinnen auf Abruf bereit stehen, die neue Herausforderung in der Landesliga angepackt werden. Dazu gesellen sich Co-Trainer Hartmut Behlmer sowie Torwartrainer Lutz Evers. Dieser soll das Torwartspiel von Bianca Rahlmann, die aus der Reserve in den Kader rückt, sowie von Lena Hahn, die nach berufsbedingter Pause wieder einsteigt, auf ein neues Level heben. Hahns Schwester Luisa, die nach Hochzeit jetzt Schröder heißt, zählt ebenfalls wieder zum Kader des Teams vom Weserstrand.

Der Kader TSV Intschede

Zugänge: Luisa Schröder (nach Schwangerschaft), Lena Hahn (nach berufsbedingter Pause), Bianca Rahlmann (eigene zweite Mannschaft), Beeke Hermann, Mareike Hachmeister, Carolin Hachmeister, Freya Henke (alle eigene A-Jugend)

Weggänge: Mia Feline Bruhn (TvdH Oldenburg), Wiebke Heidorn (HSG Phoenix), Alina von Ahsen (eigene zweite Mannschaft)

Restkader: Friederike Hinz, Natascha Lukovac, Gina Kastens, Anina Rosilius, Henrike Schwittek, Jana Ahnemann, Michelle Dahlendorf, Marieke Witzschke, Cora Witzschke, Theres Meisloh, Valerie Steinhauser

Trainer: Heiner Sievers (wie bisher)

Co-Trainer: Hartmut Behlmer (wie bisher)

Torwart-Trainer: Lutz Evers (neu)

Saisonziel: Platz 5

Favoriten: SG Findorff, Elsflether TB, TV Cloppenburg

Unser Tipp: Platz 3



Auf jeden Fall gilt es für das Sievers-Team, dass ein Fehlstart wie in der vergangenen Saison, als die ersten fünf Spiele sieglos geblieben sind, vermieden wird. Aus diesem Grund gestaltete Intschedes Trainer, der in der Vorsaison in der Endabrechnung noch den dritten Platz belegt hatte, die Vorbereitung überaus abwechslungsreich. Unter anderem stand das hochintensive Bodyattack mit der engagierten Trainerin Cynthia Hildebrand, die die engagierten Intscheder Damen mit einem kräfteraubenden Workout zu Höchstleistungen motivierte, auf dem Programm. „Das war anstrengend. Doch den Frauen hat dieses variantenreiche Fitnessprogramm gefallen“, so das Urteil des 69-jährigen Trainers. Außerdem ging das Team beim Beachhandball, Spinning oder dem intensiven Ganzkörpertraining Powerfit in die Vollen. „In der anstehenden Saison wollen wir aus einer stabilen Defensive wieder Tempo aufnehmen. Allerdings sollten wir in gewissen Phasen auch mal das Spiel beruhigen“, verlangt Sievers, der mit seiner Mannschaft am Sonntag, 17. September, den Titelfavoriten Elsflether zu Gast hat. Nur eine Woche später gibt der TuS Frisia Goldenstedt seine Visitenkarte in der Intscheder Heimspielstätte in Thedinghausen ab. Das könnte ein gutes Omen sein, denn vergangene Saison galt es zunächst drei Auswärtshürden zu meistern.