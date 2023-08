TSV Etelsen wird in Lüneburg eiskalt bestraft – 2:6

Von: Kai Caspers

Etelsens Leon Krämer traf in Lüneburg zwar zum 1:1-Ausgleich, doch das war beim 2:6 nur ein Strohfeuer. © häg

Jetzt hat es auch den TSV Etelsen erwischt. Am vierten Spieltag setzte es die erste Niederlage für den Fußball-Landesligisten.

Etelsen – Nichts zu holen gab es für den TSV Etelsen in der Fußball-Landesliga beim Titelaspiranten Lüneburger SK Hansa. Am Ende musste sich das Team von Björn Mickelat mit einer 2:6 (1:3)-Pleite auf die Heimreise machen.

Björn Mickelat vermisst das nötige Zweikampfverhalten

Im Anschluss nahm Mickelat dann auch kein Blatt vor den Mund. „Wir waren heute vor allen Dingen in der ersten Halbzeit nicht auf der Höhe. Wir waren viel zu weit weg von den Gegenspielern und haben gefühlt keinen Zweikampf gewonnen. Das darf uns gegen einen Gegner mit einer derart brutalen Qualität in der Offensive einfach nicht passieren“, verwies der Etelser Trainer insbesondere auf die ersten 20 Minuten. Hatte Mickelat im Vorfeld noch eindringlich vor Corvin Behrens gewarnt, war der Lüneburger bereits in der zweiten Minute zur Stelle – 1:0. Zwar glich Leon Krämer nur wenig später zum 1:1 (5.) aus, doch das war nur ein ganz kurzes Strohfeuer. Denn der LSK bestrafte die Passivität der Gäste gnadenlos. Zunächst traf Mert Alparslan Akkus zum 2:1 (16.), ehe Tomek Pauer auf 3:1 (19.) erhöhte. „In der Pause hatten wir uns noch einmal eingeschworen und waren deutlich besser drin, aber müssen relativ schnell den nächsten Treffer schlucken“, verwies Mickelat auf das 1:4 (58.) durch Akkus. Nach Pass von Nils Koehle sorgte Patrick Ehrhardt mit dem 2:4 (74.) für neue Hoffnung, doch die war nur von kurzer Dauer. Behrens (78.) und Akkus (83.) trafen jeweils per Konter zum 6:2-Endstand. „Jetzt heißt es Mund abputzen und gegen Neetze eine Reaktion zeigen“, so Mickelat. kc