Etelsens Björn Mickelat brennt auf die Revanche gegen Harsefeld

Von: Kai Caspers

Sein Ausfall wiegt schwer: Etelsens Maximillian Jäger präsentierte sich zuletzt in herausragender Form. Gegen Harsefeld wird er jedoch nicht dabei sein. © Hägermann

Noch ist der TSV Etelsen in Fußball-Landesliga ungeschlagen. Hält die Serie auch gegen Harsefeld?

Etelsen – Der letzte Vergleich mit dem TuS Harsefeld – er liegt noch nicht einmal zwei Wochen zurück. Im Bezirkspokal kassierte Fußball-Landesligist TSV Etelsen eine 1:4-Pleite beim Favoriten. Dennoch ist Trainer Björn Mickelat guter Dinge, dass sich seine Mannschaft für diese Niederlage revanchieren kann.

Max Jäger und Kevin Bähr müssen passen

„Natürlich haben wir aus der Partie unsere Schlüsse gezogen. Das Entscheidende ist jedoch, dass wir zu Hause und vor allen Dingen auf Rasen spielen“, erinnert Etelsens Trainer an die Probleme seiner Elf auf dem Kunstrasen in Harsefeld. „Mit unseren Zuschauern im Rücken ist auf jeden Fall etwas drin. Zumal wir nach dem starken Auftritt in Drochtersen, wo wir nur zwei Torschüsse zugelassen haben, definitiv mit einer breiten Brust antreten können. Das war im Training deutlich zu spüren. Alle sind heiß, sodass ich mit Sicherheit niemanden mehr motivieren muss“, macht sich Mickelat dahingehend überhaupt keine Gedanken. Dass die Gäste dennoch als Favorit anreisen, will der Etelser Trainer gar nicht von der Hand weisen: „Aber es ist sicherlich keine Übermannschaft. Auch Harsefeld hat seine Schwächen und immer mal wieder Probleme mit der Konstanz. Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet und lassen uns sicher nicht überraschen.“

Verzichten müssen die Gastgeber neben Kevin Bähr (Urlaub) auch auf Max Jäger. Mickelat: „Das ist schwer zu kompensieren, da er zuletzt in Topform gewesen ist.“ kc