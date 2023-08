TBU: Christian Ahlers-Ceglarek hat die Qual der Wahl

Von: Kai Caspers

Teilen

Erwartet vollen Einsatz: Christian Ahlers-Ceglarek. © vst

Keine leichte Aufgabe wartet auf Fußball-Landesligist TB Uphusen. Denn mit dem Oberliga-Absteiger Lüneburger SK Hansa stellt sich Sonntag, 15 Uhr, einer der Titelaspiranten am Arenkamp vor.

Uphusen – Für Christian Ahlers-Ceglarek jedoch kein Grund zur Sorge. „Ein ähnliches Kaliber hatten wir mit Harsefeld bereits am vergangenen Wochenende. Und da haben wir in der ersten Hälfte ein richtig starkes Spiel gezeigt. Daran gilt es anzuknüpfen und die Leistung dann auch über die gesamten 90 Minuten abzurufen. Gelingt uns das, bin ich guter Dinge“, ist Uphusens Trainer überzeugt, „dass wir jeden Gegner ärgern können“. Entscheidend ist für Ahlers-Ceglarek, dass seine Mannschaft die nötigen Tugenden abruft. „Aber ich bin da ganz zuversichtlich, zumal in Harsefeld bereits ein deutlicher Fortschritt zu sehen gewesen ist. Das war unter der Woche auch im Training zu merken. Da war richtig Feuer drin. Aber ich hatte auch fast alle dabei. Von daher herrschte schon ein ordentlicher Konkurrenzkampf, da sich jeder für einen Einsatz am Wochenende empfehlen wollte“, sprach der TBU-Trainer von einem kleinen Luxusproblem. Denn zumindest in personeller Hinsicht gibt es für die Partie gegen den LSK keine Ausreden. Bis auf Dennis Janssen (Gelb-Rot) hat Ahlers-Ceglarek alle Mann an Bord. kc