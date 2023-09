Sören Blumenthal erwartet eine Belastungsprobe

Von: Kai Caspers

Ist zum Auftakt gefordert: Torhüter Mirco Hemmerich. © bjl

Vor der Partie am Donnerstag (20.30 Uhr) beim Titelfavoriten SG Bremen-Ost gibt sich Sören Blumenthal keinen Illusionen hin. „Wir sind der klare Außenseiter. Das wird definitiv eine heftige Belastungsprobe. Aber danach wissen wir, wo wir stehen und woran wir noch zu arbeiten haben“, verdeutlicht der Trainer des Handball-Landesligisten TV Oyten II.

Oyten – Ursprünglich wollten die von Thomas Panitz trainierten Bremer das Spiel aufgrund personeller Probleme noch verlegen. „Damit hatten wir auch kein Problem, doch wir haben keinen neuen Termin gefunden“, erklärt Blumenthal. „Daher weiß ich gar nicht, wer da nun aufläuft und was uns erwartet. Wichtig ist, dass wir vernünftig gegenhalten. Zuletzt in der Vorbereitung war zu erkennen, dass unser Tempospiel und auch das Teamgefüge deutlich besser geworden ist. Im Angriff gibt es sicher noch deutlich Luft nach oben. Daher brauchen wir ein gutes Torhüterspiel“, nimmt der TVO-Trainer unter anderem Mirco Hemmerich in die Pflicht. kc