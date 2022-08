Nils Goerdel nimmt die Favoritenrolle an

Von: Kai Caspers

Selbstbewusst: Etelsens Trainer Nils Goerdel. © vst

Mit einem Auswärtsspiel beim VSV Hedendorf/Neukloster startet Fußball-Landesligist TSV Etelsen in die neue Saison

Etelsen – Durchaus selbstbewusst blickt Nils Goerdel dem Saisonauftakt in der Fußball-Landesliga beim VSV Hedendorf/Neukloster (Sonntag, 15 Uhr) entgegen. „Ich denke schon, dass wir der Favorit sind. Dennoch gilt es abzuwarten, wie wir in die Partie finden“, sagt der Trainer des TSV Etelsen.

Die Gastgeber, die auf eigenem Platz immer für eine Überraschung gut sind, erwartet Goerdel eher etwas abwartender. „Ich gehe schon davon aus, dass Hedendorf uns das Spiel machen lässt, um dann über Konter zum Erfolg zu kommen. Daher ist es wichtig, dass wir die Spannung und Konzentration so lange wie möglich oben halten und vor allen Dingen unnötige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung vermeiden“, warnt der Etelser Trainer vor dem guten Umschaltspiel der Gastgeber. Denn mit Jan-Hendrik Scheppeit verfügt der VSV über einen sehr schnellen und vor allen Dingen abschlussstarken Stürmer. „Ihn müssen wir in den Griff bekommen“, so Goerdel.

Dass gerade zu Beginn der Saison immer wieder Fehler passieren – für den Etelser Trainer keine Überraschung. „Ich denke, dass es nur wenige Teams gibt, die aktuell bereits über 90 Minuten Volldampf gehen können. Daher hilft es natürlich, dass es nunmehr fünf Wechsel gibt. Bei unserem breit aufgestellten Kader ist das sicher kein Nachteil“, so Goerdel. kc