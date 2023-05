Der Akku ist leer: Florian Warmer steigt als sportlicher Leiter beim TB Uphusen aus

Von: Kai Caspers

Das Handy war in den vergangenen Jahren der ständige Begleiter von Florian Warmer. Künftig kann und will sich der 37-Jährige vermehrt anderen Dingen widmen. © vst

Beim TB Uphusen beginnt eine neue Zeitrechnung. Nach etlichen Jahren steigt Florian Warmer als sportlicher Leiter aus. Für ihn übernehmen Emrah Tavan und Felix Stoick. Dafür bleibt Trainer Christian Ahlers-Ceglarek, der künftig von Philipp Rockahr unterstützt wird.

Uphusen – Mit Beginn der Rückrunde 2015/16 hat Florian Warmer den Posten des sportlichen Leiters beim damaligen Fußball-Oberligisten TB Uphusen übernommen. In dieser Zeit galt es für den 37-Jährigen immer wieder hohe Klippen zu umschiffen. Und das hat augenscheinlich Spuren bei ihm hinterlassen. Hatte Warmer bereits zum Ende der Saison 20/21 seinen Rücktritt verkündet, ist nun endgültig Schluss. „Meine Akkus sind komplett leer. Es wird dieses Mal also keinen Rückzieher geben. Aber natürlich stehe ich dem Verein noch mit Rat und Tat zur Seite“, sagt Warmer.

Emrah Tavan und Felix Stoick die neue sportliche Leitung beim TB Uphusen

Die Entscheidung trifft den Verein alles andere als unerwartet. „Ich hatte in der Vergangenheit ja schon mehrfach den Wunsch geäußert, dass mich jemand beerben soll. Daher bin ich froh, dass sich in dieser Hinsicht nun etwas getan hat. Zumal ich mich in dieser Saison schon ziemlich durchgeschlängelt habe. Und das ist nicht mein Anspruch“, sieht Warmer seinen Posten künftig auch weiterhin in guten Händen. Bereits seit Winter wurde der 37-Jährige tatkräftig von Felix Stoick unterstützt. Der ehemalige Co-Trainer von Christian Ahlers-Ceglarek soll die sportlichen Geschicke ab der neuen Saison gemeinsam mit Emrah Tavan leiten. Aktuell ist Tavan zwar noch Co-Trainer des Landesligisten, doch laut Warmer kann er diesen Posten aus beruflichen Gründen nicht mehr ausüben. Da Tavan dem Verein aber erhalten bleiben will, wird er den Posten des sportlichen Leiters gemeinsam mit Stoick übernehmen. „Das passt. Davon bin ich fest überzeugt. Auch jetzt bringt sich Emrah schon enorm in den Verein ein. Außerdem ist diese Art von Aufgabe für ihn ja auch nicht neu, da er es in Langwedel ja auch schon gemacht hat“, ist Warmer überzeugt. „Beide haben noch ordentlich Feuer und Dampf. Für mich war es eine große Erleichterung, als sie zugesagt haben. Außerdem tut es der Mannschaft sicherlich sehr gut, wenn da mal wieder ein frischer Wind weht und sie neue Ansprechpartner haben.“

Felix Stoick (links) ist neben Emrah Tavan der neue sportliche Leiter beim Fußball-Landesligisten TB Uphusen. Trainer Christian Ahlers-Ceglarek (zweiter von links) hat seinen Vertrag verlängert und wird künftig von Philipp-Bruno Rockahr (rechts) unterstützt. © vst

Auch wenn für Florian Warmer dann ab sofort die Familie und der Job im Vordergrund stehen – komplett ohne Fußball geht es natürlich auch nicht. „Ich denke, dass ich schon noch regelmäßig vor Ort sein werde. Zumal die Jungs den Klassenerhalt bereits vor dem abschließenden Spieltag perfekt gemacht haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir das zum letzten Mal geschafft haben. Somit war es für mich der perfekte Abschluss und der richtige Zeitpunkt“, sagt der 37-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Christian Ahlers-Ceglarek bleibt Trainer des Fußball-Landesligisten

Fortan stehen nun als Emrah Tavan und Felix Stoick als Doppelspitze in der Verantwortung. Beide sind sich der großen Fußstapfen, die Warmer hinterlässt, natürlich bewusst. „Aber die können wir schon ausfüllen. Wir sind ja zu zweit“, gibt sich Stoick relativ entspannt. Gleiches gilt für Tavan. „Ich kenne das ja noch aus meiner Zeit in Langwedel. Auch da habe ich diesen Posten neben meiner Tätigkeit als Trainer schon mit ausgeübt. Von daher sehe ich mich auch in dieser Aufgabe“, verspricht der 33-Jährige schon jetzt Vollgas. Aktuell ist Tavan noch Co-Trainer des Landesligisten. „Das kann ich in der nächsten Saison jedoch nicht mehr leisten“, verweist Tavan auf die verpflichtende Anwesenheit in den Trainingseinheiten und bei den Spielen. „Der zeitliche Aufwand wird sicher nicht geringer – aber anders. Vieles ist aus dem Büro oder am Handy zu regeln. Das ist schon jetzt zu erkennen. Zumal ich immer mit 120 Prozent dabei bin. Zum Glück habe ich eine Flatrate!“

Nach seinem Ausstieg als Co-Trainer zum Ende der vergangenen Saison hat sich Felix Stoick keinesfalls zurückgezogen, sondern seit Winter viel mit Florian Warmer im Hintergrund gearbeitet. „Der TBU-Kahn ist nach dem Abstieg aus der Oberliga etwas ins Wanken geraten. Auch in dieser Saison ist er immer mal wieder nach links oder rechts gekippt. Zuletzt haben wir ihn stabilisiert. Das gilt es nun fortzusetzen. Und dafür geben wir weiter Gas“, verspricht der 30-Jährige.

Philipp Rockahr der neue Co-Trainer

Als erste Amtshandlung verkündete das Duo Tavan/Stoick die Verlängerung mit Trainer Christian Ahlers-Ceglarek. „Zecke hat das richtig gut gemacht. Zumal die Voraussetzungen für ihn nicht optimal waren“, lobt Stoick nach dem vorzeitigen Klassenerhalt. Den Posten des Co-Trainers übernimmt künftig Philipp Rockahr. „Wir sind froh, dass wir mit Rocky einen erfahrenen Spieler gewinnen konnten. Auch wenn für ihn der Trainerposten Priorität genießt, wird er sich weiter fit halten und bei Bedarf auch noch mal auf dem Platz stehen“, erklärt Tavan. Bezüglich weiterer Neuigkeiten wollte sich das Duo jedoch nicht in die Karten gucken lassen. „Wir stehen in guten Gesprächen mit den Spielern aus dem aktuellen Kader. Daher bin ich zuversichlich, dass wir in Kürze Vollzug vermelden können“, denkt Stoick dabei auch an externe Neuzugänge.