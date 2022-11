Verden bestraft Uphuser Fehler

+ © hägermann Da war die Freude groß: Verdens Spieler bejubeln die frühe Führung im Derby beim TB Uphusen. © hägermann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kai Caspers schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Jubel nach dem deutlichen 4:0 (2:0)-Erfolg im Derby der Fußball-Landesliga beim TB Uphusen – er fiel auf Seiten des FC Verden 04 relativ verhalten aus. Doch das mittlerweile fast schon obligatorische Siegerfoto durfte dann doch nicht fehlen. Fast alle Spieler der Gastgeber waren zu diesem Zeitpunkt bereits enttäuscht vom Rasen geschlichen und in der Kabine verschwunden.

Uphusen – „Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine klasse Leistung meiner Mannschaft“, war FC-Trainer Frank Neubarth verständlicherweise hoch zufrieden. „Zumal wir hinten nicht viel zugelassen haben. Dabei war Uphusens Stürmer Magouhi nur schwer zu verteidigen“, lobte der Ex-Profi insbesondere die beiden Youngster Jalte Röpe und Mathis Meyer. Die favorisierten Verdener erwischten einen glänzenden Start. Hatte der aufgerückte Richard Sikut mit einem Kopfball noch die frühe Führung (3.) verfehlt, machte es Thomas Celik nur wenig später besser. Nach einem Konter über die rechte Seite landete das Leder bei Jonas Austermann. Der war schneller als sein Gegenspieler und umspielte dann TBU-Keeper Benjamin Schimmel, der unnötig aus seinem Tor geeilt war. Den folgenden Querpass vollendete Celik ohne Mühe ins leere Tor – 0:1 (9.). „In den ersten zehn Minuten haben wir nur schwer ins Spiel gefunden. Danach haben wir es aber nicht so schlecht gemacht“, wäre für TBU-Trainer Christian Ahlers-Ceglarek nach einem Spielzug über Sedat Yücel und Hugo Magouhi (11.) auch der Ausgleich möglich gewesen. Doch Ben Röder zögerte zu lange mit dem Abschluss und wurde noch geblockt. „Aber was wir uns dann für Fehler erlauben – das geht gar nicht“, ärgerte sich „Zecke“ maßlos über das 0:2 (41.) vor der Pause. Verantwortlich dafür war Justin Gericke. Anstatt den Ball kompromisslos zu klären, versuchte Uphusens Abwehrspieler die Situation gegen Austermann spielerisch zu lösen. Mit Folgen. Denn Gericke verlor nicht nur den Ball, sondern war im Anschluss auch nicht schnell genug, um den Fehler wieder auszubügeln. Scheiterte Celik danach noch an Schimmel, nutzte Austermann den Abpraller zum 0:2. „Das war für mich der Knackpunkt der Partie. Aber irgendwie passte es auch zum Spiel. Denn gerade im Zentrum hatten wir einfach viel zu viele Ballverluste“, monierte Ahlers-Ceglarek.

+ Auch wenn Uphusens Justin Schmidt in dieser Szene mal eher am Ball ist als Verdens Jonas Austermann, setzte es am Ende eine deutliche 0:4-Pleite. © Hägermann

In der zweiten Hälfte waren die Uphuser zwar bemüht, doch richtig gefährlich wurde es für FC-Keeper Jascha Tiemann nur ganz selten. Auf der anderen Seite ließen es die Verdener bei ihren Kontern zu oft an der nötigen Konsequenz vermissen. Daher dauerte es auch bis zur 72. Minute, ehe Austermann mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 endgültig die letzten Zweifel am Sieg beseitigte. Den Treffer zum verdienten 0:4-Endstand (83.) erzielte Kevin Brandes.