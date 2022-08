Reiners trifft doppelt

Von: Kai Caspers

Etelsens zweifacher Torschütze Bastian Reiners © Hägermann, Bernd

Viel besser hätte der Saisonauftakt für den TSV Etelsen nicht verlaufen können. In Hedendorf feierte der Fußball-Landesligist einen 3:1-Erfolg

Etelsen – Auftakt nach Maß für Fußball-Landesligist TSV Etelsen. Beim VSV Hedendorf/Neukloster behauptete sich das Team von Nils Goerdel mit 3:1 (0:0). „Die Jungs haben das wirklich gut gemacht. Vor allen Dingen nach dem Ausgleich haben wir nicht den Kopf verloren. In der vergangenen Saison hätten wir das Spiel auswärts vermutlich nicht gewonnen“, attestierte der Etelser Trainer seinem Team eine geschlossene Leistung. Ein Extralob hatte er zudem für Vincent Schicks parat. Nachdem sich Benjamin Skupin im Training verletzt hatte, musste der Neuzugang beim VSV zwischen die Pfosten und parierte mehrfach glänzend. „Vincent hat das richtig gut gemacht und war eine positive Überraschung.“

Die Etelser waren gut in die Partie gestartet und dominierten die ersten 20 Minuten. Die Führung hatte Tim Pendzich auf dem Fuß, doch sein Schuss strich knapp über den Kasten. In der Folge entwickelte sich allerdings ein offenes Spiel. Nach einem Fehler in der Defensive tauchte VSV-Stürmer Scheppeit allein vor dem Etelser Tor auf. Doch er fand seinen Meister im glänzend reagierenden Schicks. Auf der anderen Seite wurde ein Schuss von Simon Pals (35.) kurz vor der Linie geklärt, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging. Direkt nach dem Wechsel jedoch die verdiente Führung. Nach Vorarbeit von Alexander Ruf war Tim Pendzich mit dem Kopf zur Stelle – 0:1 (47.). In der 56. Minute glichen die Gastgeber durch Scheppeit jedoch zum 1:1 aus. „Ab der 60. Minute hatten wir ein paar Probleme und Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind“, verwies Goerdel auf einen Pfostentreffer des VSV. „In der Schlussphase waren wir dann aber wieder das griffigere Team und konnten etwas mehr zulegen.“ Wurde seiner Elf laut Goerdel in der 75. Minute noch ein klarer Strafstoß verweigert, zeigte der Schiedsrichter nur fünf Minuten später nach Foul an Bastian Reiners doch auf den Punkt. „Die Szene war für mich eher fragwürdig“, gestand Goerdel ein. Doch letztlich war es den Gästen egal, denn Reiners ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen – 1:2. In der 85. Minute sorgte Reiners mit einem Kopfball nach einem Freistoß von Dennis Jordan mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 für die endgültige Entscheidung. kc