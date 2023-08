Der TSV Etelsen bleibt weiter ungeschlagen

Von: Kai Caspers

Etelsens Aktivposten Nils Koehle (links) markierte gegen Harsefeld das zwischenzeitliche 2:0. Doch am Ende mussten sich die Gastgeber mit einem 2:2 begnügen. © häg

Auch nach dem dritten Spieltag ist Fußball-Landesligist TSV Etelsen noch ungeschlagen. Dem Favoriten TuS Harsefeld trotzte die Mickelat-Elf ein 2:2 ab.

Etelsen – Der Abpfiff war bereits ertönt, da brannte noch einmal die Luft am Schlosspark. Lautstark und überaus emotional machte Björn Mickelat, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Etelsen, seiner Mannschaft nach dem 2:2 (2:2) gegen den TuS Harsefeld deutlich, dass sie mit einer derart engagierten Leistung in der Liga nur sehr schwer zu schlagen sein wird.

„Wir sind nicht gut reingekommen. Dann aber haben wir gegen einen sehr starken Gegner 25 überragende Minuten abgeliefert. Nach der 2:0-Führung haben wir jedoch alle einen Schritt weniger gemacht. Das wurde folgerichtig bestraft“, ging das Unentschieden für Mickelat am Ende in Ordnung.

Nico Meyer und Nils Koehle sorgen für die 2:0-Führung

Die Anfangsphase – sie gehörte jedoch eindeutig den Gästen. Bereits in der zweiten Minute tauchte Tobias Böttcher frei vor dem Etelser Tor auf, setzte das Leder jedoch über den Kasten. Nur wenig später die nächste hochkarätige Chance für die Harsefelder. Zum Glück für Etelsens Torhüter Joel David Schultz klatschte der Schuss von Marco Sobolewski (8.) an die Latte. Doch das schien genau der richtige Weckruf für die Mickelat-Elf gewesen zu sein. Denn auf der anderen Seite fasste sich Jarno Blicker aus rund 25 Metern ein Herz und zwang TuS-Keeper Dushan Pavlov zu einer Glanzparade (9.). Bei der folgenden Ecke hatten die Etelser den Torjubel schon auf den Lippen, doch der Kopfball von Christopher Petzold klatschte an den Pfosten. Ab diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber endgültig angekommen in der Partie. In der 19. Minute dann die Führung. Nachdem Alex Ruf und Leon Krämer jeweils geblockt wurden, landete das Leder bei Nico Meyer und traf zum 1:0 (20.). Und es kam noch besser. Nach einem langen Ball hätte Harsefelds Keeper den Ball einfach ins Aus laufen lassen können. Doch Pavlov wollte die Situation spielerisch lösen und leistete sich einen kapitalen Fehlpass. Diesen nutzte Nils Koehle gedankenschnell und traf aus 25 Metern ins leere Tor – 2:0 (25.). Die Freude war jedoch nicht von langer Dauer. Zunächst machte Etelsens Torhüter bei einem haltbaren Schuss von Manuel Detje keine gute Figur (33.), ehe die Gastgeber nach einem Eckball nicht konsequent genug waren und Sobolewski für die Harsefelder zum 2:2 (35.) ausglich. Mickelat: „Das hätten wir besser verteidigen müssen.“

Björn Mickelat sieht überragende 25 Minuten in der ersten Halbzeit

Direkt nach dem Wechsel fast die erneute Führung der Etelser, doch ein Schuss des überzeugenden Nils Koehle klatschte nur an den Innenpfosten (51.). In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, sodass klare Torchancen ausblieben. Dennoch gab es aus Sicht der Etelser noch zwei Aufreger. In der 69. Minute foulte Harsefelds Schlussmann Daniel Janssen außerhalb des Strafraums und in der 85. Minute kam Nico Meyer im Strafraum der Gäste zu Fall. In beiden Fällen blieb die Pfeife von Schiedsrichter Marcel Baumgart jedoch stumm. Mickelat: „Er hat nicht gepfiffen. Und dann ist das eben so!“