Der nächste Sieg

Von: Kai Caspers

Mark Golke © häg

Auch die Hürde in Fredenbeck nahm die SG Achim/Baden II mühelos und untermauerte durch einen 32:22-Erfolg die Tabellenführung in der Handball-Landesliga.

Achim/Baden – Die SG Achim/Baden II ist in der Handball-Landesliga einfach nicht zu stoppen. Auch die hohe Hürde beim VfL Fredenbeck III meisterte der Tabellenführer in beeindruckender Manier und feierte beim ungefährdeten 32:22 (18:10) den achten Sieg im achten Spiel.

Mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein angereist, ließ das Team von Thorben Schmidt-Bonheur von Beginn an keine Zweifel am späteren Sieg aufkommen. Lediglich beim 0:1 (1.) sahen sich die Gäste einem Rückstand gegenüber. Doch in der 10. Minute hatte sich die SG-Reserve nach einem Treffer von Max Schirmacher erstmals deutlich abgesetzt – 7:3. „Wir haben in der Abwehr sehr gut gestanden und vor allen Dingen Fredenbecks Kreisläufer Birger Tetzlaff keine großen Räume gegeben. Somit konnten wir einige Anspiele auf ihn abfangen und sind dann über die zweite Welle zu einfachen Toren gekommen“, lobte der SG-Trainer. Da zudem Torhüter Hendrik Obermeyer einen guten Tag erwischt hatte, ging es mit einem beruhigenden 18:10 in die Pause. „In der zweiten Hälfte hat es dann nach der Hinausstellung für Tetzlaff bei uns einen kleinen Spannungsabfall gegeben. Allerdings haben wir es hinten raus wieder vernünftig zu Ende gespielt“, attestierte Schmidt-Bonheur seinem Team eine geschlossene Leistung und war sehr zufrieden.

Tore SG Achim/Baden II: Albers (5), Golke (4), Meyer (4/1), Stoick (3), Schirmacher (3), Kahl (3), Rosilius (3), Jacobsen (2), Fastenau (2), Schlebusch (2), Zschorlich (1). kc