Daverdens Henning Meyer: „Wir haben keine Angst“

+ © Lakemann Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga blickt Daverdens Trainer Henning Meyer (rechts) mit den Neuzugängen Till Wittrock, Dustin Pelzl, Bennet Bohling, Julian Penczek (von links) der Saison optimistisch entgegen. © Lakemann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Björn Lakemann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach dem Verbandsliga-Abstieg in der vergangenen Saison peilt Landesligist TSV Daverden die direkte Rückkehr an.

Daverden – Zugegeben – das Auftaktprogramm des Handball-Landesligisten TSV Daverden mit dem Gastspiel beim VfL Horneburg und der Partie gegen den Titelfavoriten SG Bremen-Ost ist definitiv kein Zuckerschlecken. Zumal im Anschluss auch noch das knisternde Derby beim TV Oyten II ansteht.

Doch davon zeigt sich Henning Meyer, Trainer des Verbandsliga-Absteigers, keinesfalls beeindruckt und verbreitet Optimismus. „Natürlich ist ein guter Saisonstart wichtig und würde für zusätzliches Selbstvertrauen sorgen. Aber ich bin überzeugt, dass wir gut genug sind, um oben mitzuspielen, wenn die Einstellung stimmt. Trotzdem wären Niederlagen zum Auftakt bei dem Programm nicht verwunderlich“, gibt Meyer zu Protokoll. Aber damit will sich Daverdens Trainer im Vorfeld gar nicht beschäftigen, zumal sein Team in der Vorbereitung beim Luxat-Cup in Oyten oder im Testspiel gegen Verbandsliga-Aufsteiger SG Achim/Baden II zu überzeugen wusste. Vor allem die katapultartigen Würfe von Linkshänder Lennat Fettin, die Agilität von Führungsspieler Boyke Wilkens oder die Handballkunst eines Jonah Klimach oder Maximilian Fromm können Bausteine zur ersehnten Rückkehr in die Verbandsliga werden.

Trainer Henning Meyer mit der Vorbereitung zufrieden

Allerdings hinterlassen die Weggänge der langjährigen Daverdener Ole Fastenau und Lajos Meisloh, die künftig für den Regionsoberligisten TSV Intschede auflaufen, große Lücken im Kader der Grün-Weißen. Auch Linkshänder Malte Emigholz, der die Herausforderung beim Oberligisten TV Oyten sucht, und Kreisläufer Niklas Wehrkamp, der studienbedingt in München weilt, stehen nicht mehr zur Verfügung. „Natürlich hätte ich diese Spieler gerne behalten. Aber ich respektiere ihre Entscheidungen. Außerdem soll man Reisende nicht aufhalten“, verdeutlicht Meyer. Jetzt sollen Rechtsaußen Bennet Bohling, Kreisläufer Dustin Pelzl, Leon und Julian Penczek sowie Till Wittrock, der im Rückraum zu finden ist, die Grün-Weißen verstärken. Das größte Problem in Daverden ist, dass sich der Kader bei immer wechselnder Beteiligung im Training nicht so wirklich einspielen kann. Meyer: „Die Neuzugänge müssen fleißig trainieren und sollen sich in der Landesliga beweisen. Wir haben sie ja nicht umsonst für unseren Kader verpflichtet. Jetzt können sie zeigen, dass sie es draufhaben.“

Genauso hört sich ein Trainer mit gesundem Optimismus an, dessen Restkader mit den Neuzugängen stark genug sein dürfte, die Herausforderung Landesliga zu wuppen. Bei Henning Meyer ist die Vorfreude auf die anstehende Spielzeit, die am 5. Mai mit dem Gastspiel bei der HSG LiGra endet, sehr groß: „Wir haben sicher keine Angst und nehmen die Herausforderung nach dem Abstieg an.“

Boyke Wilkens und Lennat Fettin müssen Verantwortung übernehmen

Auf jeden Fall dürfte es ein Hauen und Stechen im Zuge der Neustrukturierungen in der Liga zur neuen Saison geben. Denn der erste Platz in der Landesliga könnte sogar zum Aufstieg in die Oberliga berechtigen, wenn die Relegationsspiele gegen den Tabellensiebten oder -achten der Verbandsliga erfolgreich bestritten werden. Die Wichtigkeit dieser Spielzeit unterstreicht zudem die Tatsache, dass die Plätze zwei bis sechs zum Aufstieg in die Verbandsliga berechtigen.