Die Landesklasse rückt näher

Haben derzeit in Anbetracht der Tabellenführung in der Handball-Regionsoberliga allen Grund zur Freude, von links: Morsums Jens Rapillus, Trainer Marco Volmert und Ole Fastenau. J Foto: Lakemann

Morsum - Von Björn Lakemann. Die vergangenen beiden Jahre – sie waren alles andere als einfach für die Handballer des TSV Morsum. Denn nach zwei Abstiegen in Folge ist das Team von Trainer Marco Volmert mittlerweile in der Regionsoberliga angekommen. Aktuell gibt es aber wieder positive Schlagzeilen, denn die Morsumer führen nach neun Spieltagen die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an und dürfen von einer Rückkehr in die Landesklasse träumen.

Herr Volmert, nach den Abstiegen fahren Sie jetzt endlich wieder Erfolgserlebnisse ein. Das ist doch sicher ein ungewohntes Gefühl. Was ist bei Ihnen passiert?

Marco Volmert: In der Vergangenheit hatten wir immer wieder mit erheblichen personellen Problemen zu kämpfen. Das war sicher ein Hauptgrund für die Abstiege. Aktuell haben wir ja nur noch eine Mannschaft und von daher auch mehr Spieler. Das ist natürlich ein großes Plus in dieser Saison. Hätten wir die Anzahl nicht reduziert, wären Probleme jetzt schon wieder an der Tagesordnung, da einige Spieler verletzt sind. Dennoch ist die aktuelle Mannschaft trotz der Erfolge nicht gerade ein Team der Zukunft aufgrund des hohen Altersdurchschnitts.

Wo liegen die Stärken Ihrer Mannschaft?

Volmert: Die liegt in der Ausgeglichenheit unseres Kaders. Da haben wir einen guten Mix zwischen den Routiniers und den jungen Spielern gefunden. Zudem haben wir unsere Deckung stabilisiert.

In welchen Bereichen gibt es noch Nachholbedarf?“

Volmert: Ganz klar im Angriffsspiel. Das schnelle Umschalten muss besser werden. Außerdem entsteht in unserem Spiel immer dann ein kleiner Bruch, wenn Schlüsselspieler wie Marcus Helmke oder Eric Böhlke ausgewechselt werden.

Was den eigenen Nachwuchs angeht, passiert nicht so viel in Morsum. Wäre eine Rückkehr in die Landesklasse dennoch erstrebenswert?

Volmert: Ohne externe Neuzugänge ist das sicher nicht realistisch. Um hier etwas aufzubauen, müssten schon viele ehemalige Morsumer angesprochen werden, um sie zu einer Rückkehr zu bewegen. Von daher wollen wir in erster Linie weiter unseren Spaß haben und beschäftigen uns derzeit nicht mit dem möglichen Aufstieg.

Bislang setzte es erst eine Niederlage beim klaren Außenseiter in Kirchlinteln. Was ist in dem Spiel schief gelaufen?

Volmert: In dieser Partie wollte meine Mannschaft schon zur Pause alles für sich geregelt haben. Das hat nicht geklappt. Darüber hinaus hatten einige das Spiel sicher bereits im Vorfeld abgehakt. So etwas bekommt man nur schwer aus den Köpfen heraus. Daher hätte ich damals gerne ein paar mehr Spieler wie Ole Fastenau in meinen Reihen gehabt, die eine gegnerische Abwehr auch mal aufmischen können. Aber vielleicht war das ja auch genau der richtige Dämpfer, den wir gebraucht haben. Das war in den nächsten beiden Spielen gegen Oyten und Achim/Baden IV zu sehen. Da haben die Jungs mit deutlich mehr Biss agiert und ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Somit haben wir ganz schnell wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Was ist nach der Saison neben der möglichen Meisterschaft zu erwarten?

Volmert (schmunzelt): Das kann ich aktuell noch nicht beantworten. Sicher ist bis dato nur eines: Ganz egal, wie die Saison letztlich für uns ausgeht – wir werden es auf jeden Fall bei der Abschlussfahrt in Düsseldorf ordentlich krachen lassen. Denn dafür haben bis auf eine Ausnahme schon jetzt alle Spieler zugesagt.