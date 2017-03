Lajos Meisloh droht das Saisonende

Daverden - Nächster Schlag ins Kontor für Handball-Verbandsligist TSV Daverden im Kampf um den Klassenerhalt: Hoffnungsträger Lajos Meisloh droht nach einem Mittelhandbruch bis zum Saisonende auszufallen und erweitert das Lazarett um Marcel Wrede, Patrick Tielitz und Benjamin Fleischer.

Passiert ist das Malheur bei der 26:31-Niederlage beim Tabellendritten Wilhelmshavener HV II in einer unglücklichen Abwehraktion. „Das ist schon bitter. Aktuell kommt es für uns ziemlich geballt. So langsam gehen mir dann echt die Alternativen aus“, stöhnte Daverdens Trainer Thomas Panitz. „Aber Jammern hilft ja bekanntlich nicht. Daher müssen wir eben noch etwas enger als Team zusammenrücken“, lautet die kämpferische Ansage des routinierten Übungsleiters. Bereits in dieser Woche soll der 22-jährigen Meisloh operiert werden. Daher wird er seiner Mannschaft, die aktuell auf dem ersten Nichtabstiegsplatz rangiert, im Endspurt um den Klassenerhalt wohl nicht mehr helfen können. J bjl