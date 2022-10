Lagershausen verpasst die „Top Ten“ knapp

Von: Frank von Staden

Marie Lagershausen © Privat

Gelungener Saisonabschluss für die aus Verden stammende Radrennfahrerin Marie Lagershausen mit ihrem Klub „Embrace The World“ aus Freiburg, für den sie seit Jahresbeginn im Sattel sitzt. Beim Bundesliga-Saisonfinale in Bad Dürrheim konnte sich die 23-jährige BWL-Studentin in der Gesamtwertung der Deutschen Amateurfahrerinnen noch einmal einige Plätze noch vorn arbeiten und schloss das Jahr als 15. ab.

Verden – Am ersten Tag gab es ein 16 Kilometer langes Zeitfahren, tags darauf standen dann satte 94 und am letzten und dritten Tag 84 Kilometer auf der Straße an. „Und im letzten Bundesliga-Rennen 2022 konnte ich auf Platz neun vorfahren und damit die Saison für mich absolut zufriedenstellend abschließen“, erklärte die einst für den RV Etelsen startende Lagershausen. „Aber natürlich bleibt es weiter mein Ziel, schon bald in die Top Ten vorzustoßen!“ Über das Jahr gesehen sammelte sie 436 Punkte, die auf Rang zehn liegende Leipzigerin Olivia Schoppe kam auf 499 Zähler. Unangefochten führt die 26-jährige Mannheimerin Katharina Fox die deutsche Radsportelite der Amateurfrauen mit 1295 Punkten an.