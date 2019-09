Kyra Klaft holt DM-Bronze

Zweimal DM-Bronze: Kyra Klaft vom WSV Verden überzeugte bei ihrer Premiere in der Damen-Leistungsklasse auf dem Beetzsee in Brandenburg. Die Bedingungen waren gut, wenn auch sehr warm. Das Feld war etwas klein, dennoch gingen einige Europa- und Weltmeisterinnen an den Start. Den Sprung aufs Treppchen schaffte die junge Kanutinvon der Aller sowohl über die 1000m als auch über die 5000m und freute sich über dritten Plätze. Im Finale über 500m im K 1 und K 2 belegte sie jeweils den achten Platz.