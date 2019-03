2:1 – Kutsch hält den Sieg fest

Uesens Keeper im Kreisliga-Hit gegen Fischerhude überragend

+ © Foto: Hägermann Da zappelt der Ball nach Sebastian Wesselers Ecke im Fischerhuder Netz – Jan Ohlmann (r.) kann jubelnd abdrehen. Uesen siegte 2:1. © Foto: Hägermann

Uesen - Von Björn Drinkmann. Nach dem Schlusspfiff wussten alle Uesener, bei wem sie sich bedanken mussten. Ihr routinierter Keeper Nils Kutsch hatte einmal mehr einen Sahnetag erwischt. Es war schier unglaublich, was für Bälle er noch aus dem Tor fischte. Am Ende einer packenden Kreisliga-Partie stand am Sonntag ein 2:1 (2:0) über den TSV Fischerhude-Quelkhorn auf der Anzeigentafel.