Kunze erwartet ein hartes Stück Arbeit

Verden – Vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger SG Arbergen-Mahndorf (So., 17 Uhr) hebt Sascha Kunze mahnend den Zeigefinger. „Da kommt ein hartes Stück Arbeit auf uns zu. Das ist eine gute Mannschaft, die ich am Saisonende auch im Vorderfeld erwarte“, hat der Trainer des Handball-Landesligisten HSG Verden-Aller einigen Respekt.

Gleichwohl ist Kunze aber auch von den Qualitäten seiner Mannschaft überzeugt. „Wenn wir es schaffen, dass wir an die Leistung aus der ersten Hälfte gegen Schiffdorf anknüpfen, dann ist mir nicht bange. Zumal mir ein voller Kader zur Verfügung steht, da sich auch Tim Härthe zurückgemeldet hat“, will der HSG-Trainer die Punkte unbedingt in Verden behalten. Damit das gelingt, muss seine Mannschaft gegen den starken und groß gewachsenen Rückraum der Gäste um Topscorer Luke Pehling gut verteidigen. „Aber warten wir mal ab, wie Arbergen damit klarkommt, dass bei uns ohne Backe gespielt wird“, könnte das für Kunze ebenfalls eine Rolle spielen. „Und sollten wir dann gewinnen, wäre der tolle Saisonstart perfekt.“ kc