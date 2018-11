„Kumpeltyp als Trainer zu sein, birgt auch große Gefahren“

Riede - Von Frank von Staden. Es ist genau einen Monat her, als Riedes Fußball-Boss Frank Lindenberg nach einer herben 0:6-Pleite in Langwedel ins Grübeln kam. So trat er vor die Mannschaft, stellte die Trainer-Vertrauensfrage und gab wenig später schweren Herzens Stephan Hotzan den Laufpass, nachdem die Spieler nicht die richtigen Signale ausgesendet hatten. Er installierte kurzerhand Routinier und Co-Trainer Nils Krüger (36) als Interimslösung. Und seitdem eilt der Bezirksligist MTV Riede nach einem 3:3 zum Krüger-Auftakt beim Titelmitfavoriten VSK Osterholz-Scharmbeck von Sieg zu Sieg. Wir sprachen mit dem derzeitigen Erfolgscoach.

4:1 in Bothel, 4:0 gegen Lilienthal und nun zuletzt 2:1 in Bassen – der MTV Riede ist nach Ihrem Amtsantritt schneller ins ruhige Fahrwasser zurückgekehrt, als es die größten Optimisten vermutet hätten. Was machen Sie anders als Ihr Vorgänger?

Nils Krüger: Das ist schwierig zu sagen. Zum einen hatte ich das Glück, dass sich verletzte Spieler wieder fit gemeldet haben. Wichtige Spieler. Zudem spielen wir jetzt ein anderes System, von dem ich glaube, dass es noch etwas besser zu uns passt.

Was für eines?

Krüger: Ein anderes eben! Fakt ist aber, dass wir wieder unsere Grundelemente abgerufen haben. Der MTV Riede stand immer für Kampf und absolute Laufbereitschaft. Das war speziell in Langwedel nicht mehr zu sehen.

Wenn es an den Grundtugenden des Fußballs gemangelt hat, dann muss es zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gestimmt haben.

Krüger: Scheint so. Dazu möchte ich aber eigentlich nicht viel sagen. Nur, dass es jeder Trainer schwer hat, wenn ihm Teile der Mannschaft nicht mehr folgen. Am Ende ist er immer das schwächste Glied.

Was unterscheidet Sie von Stephan Hotzan?

Krüger: Ich bin der Mannschaft noch viel näher, habe ja Jahre mit ihr zusammengespielt, weiß genau, wie es in ihr tickt. Ich bin also eher der Kumpeltyp – was natürlich sehr gefährlich sein kann.

Wie meinen Sie das?

Krüger: Na ja, ich muss jetzt als verantwortlicher Trainer die ein oder andere Entscheidung treffen, die man einem Kumpel gegenüber niemals treffen würde! Aber momentan machen es mir die Jungs wirklich einfach. Sie folgen mir. Das ist ganz wichtig!

Was fehlt Ihrem Team noch? Beim 2:1 in Bassen erwähnten Sie, dass Sie sich gewünscht hätten, nicht die Gastgeber wären spielerisch besser gewesen, sondern Ihre Elf.

Krüger: Ja, das Spiel in Bassen war wieder der alte Trott. Aber das will ich nicht zu hoch hängen, denn in den drei Begegnungen zuvor haben wir es wirklich gut gemacht, da war es spielerisch sehr viel besser. Ich hoffe, dass wir es in den verbleibenden Partien bis zur Winterpause wieder besser machen. Wichtig aber war, dass wir in Bassen defensiv fast nichts zugelassen und damit gut gestanden haben. Also haben wir auch dort wieder einiges richtig gemacht!

Als Sie vor vier Wochen angetreten sind, sagten Sie, dass Sie als Trainer nur eine kurze Lösung sein würden. Mal ehrlich: Sie haben in den vergangenen Wochen kein Blut geleckt?

Krüger (lacht): Gemeine Frage – aber ja, es macht wirklich Spaß! Das hätte ich im Vorfeld nicht so erwartet.

Vier Spiele, zehn Punkte – im Grunde müssten Sie doch weitermachen.

Krüger: Nein, die Absprache lautet, ich mache es bis zur Winterpause. Und mal ehrlich: Würden wir jetzt hier so sprechen, wenn es nicht so erfolgreich gelaufen wäre? Hätte es dann nicht geheißen, zum Glück kommt bald ein neuer Trainer?

Es ist aber nun mal nicht so gelaufen.

Krüger: Egal. Was dagegen spricht, ist vor allem der Faktor Zeit. Die brauche ich für meinen privaten Bereich – in jeglicher Hinsicht. Als verantwortlicher Trainer ist man schon stark eingespannt. Das will ich derzeit noch nicht sein.

Derzeit? Heißt, Sie könnten sich schon vorstellen – wann auch immer – die Trainerlaufbahn einzuschlagen?

Krüger: Ausschließen kann ich das nicht mehr. Weil es in diesen Tagen eben so viel Spaß macht. Fakt ist aber, dass man es mir hier beim MTV Riede auch sehr, sehr leicht macht.

Ergo wird Nils Krüger wieder zurück ins zweite Glied treten – oder geben Sie zur Winterpause dann auch ihren Posten als Co-Trainer auf?

Krüger: Ich bin überzeugt, dass ein neuer Trainer meinem Verein sehr guttun dürfte. Jeder weiß, dass es nicht einfach ist, immer wieder neue Spieler zu überzeugen, sich uns anzuschließen. Ein neuer Coach hat vielleicht die nötigen Kontakte und hat vor allem auch neue Ideen, die uns weiterbringen könnten. Welche Position ich dann letztlich bekleiden werde, wird man sehen. Um es deutlich zu sagen: Ich habe dem MTV Riede in dieser Saison mein Wort gegeben. Und wer mich kennt, weiß, dass ich das nicht breche!