TSV Holtum im Hit gegen Habenhausen ohne Chance – 3:7

Von: Ulf Horst von der Eltz

In den letzten beiden Spielen mit 5:1 Einzeln: Holtums Christiane Kuhnt. Archiv © Hägermann

Im Bezirksliga-Spitzenspiel gestoppt: Die TT-Damen des TSV Holtum (Geest) kassierte gegen den ATSV Habenhausen eine 3:7-Heimniederlage. Dafür gab es im letzten Hinrundenspiel mit dem 7:3 über TuRa Bremen den achten Sieg.

Holtum - Habenhausen 3:7. „Wir haben nie richtig zu unserem Spiel gefunden“, meinte Christiane Kuhnt. Schon im Doppel war es für die Kapitänin und Ulrike Berger schwer, gegen eine sichere Ehrlicher und eine schnelle Aydin überhaupt mal reinzukommen, sie verloren in fünf Sätzen. Berger war warmgespielt und nutzte das gegen Nuhn auch mit 3:0 aus. Kuhnt konnte gegen das schnelle Angriffsspiel der jugendlichen Aydin nichts ausrichten – 0:3. Ulrike Delventhal gab gegen Ehrlicher die ersten zwei Sätze in der Verlängerung ab, kam dann mit den vielen Aufschlag-Varianten besser zurecht und glich aus. Im Entscheidungssatz spielte die Bremerin mutiger und siegte 11:8. Karin Wrasse holte gegen die super aufgelegte Aydin nur den zweiten Satz, damit hieß es schon 1:4.

Nachdem Kuhnt gegen Ehrlicher den ersten Satz noch verloren hatte, wurde sie sicherer und konnte die Angriffsbälle gut parieren, was Ehrlicher wiederum unsicherer werden ließ. Die Sätze zwei bis vier gingen glatt an die Holtumerin. Wrasse gewann gegen Nuhn zwar den ersten Satz, doch im Verlauf machten ihr die schnellen und unberechenbaren Bälle zu schaffen – die Bremerin siegte 3:1. Aydin war nun richtig in Fahrt und gab Delventhal in einem schön anzusehenden offenen Spiel glatt das Nachsehen.

Kuhnt: „Knoten wollte nicht platzen“

Auch Kuhnt tat sich danach gegen Nuhn schwer. Traute sich die Habenhauserin was, gewann sie auch – überwog die Sicherheit, hatte Kuhnt die Oberhand, was die Holtumerin mit Schupfbällen und Abwehr der Angriffsbälle zum 3:2 nutzte. Berger hatte dann der Nummer eins Ehrlicher nichts mehr entgegenzusetzen und verlor glatt zum 3:7. Kuhnt fair: „Habenhausen war uns schon deutlich überlegen, hatte einen guten Tag erwischt. Bei uns wollte der Knoten einfach nicht platzen.“

Holtum - TuRa 7:3. Beide Teams konnten krankheitsbedingt nur zu dritt antreten. Kuhnt/Delventhal hatten gegen Meinke/Zakirova keine Probleme. Im Einzel brauchte Kuhnt gegen Wurthmann auch nur drei Sätze. Delventhal kam hingegen in den ersten zwei Sätzen gegen die unkonventionelle Meinke gar nicht zurecht. Dann stellte die Holtumerin etwas um und wurde mutiger – was mit dem 3:2 belohnt wurde. Almut Aßmann zeigte gegen Wurthmann ein engagiertes Auftreten, musste sich aber in drei Sätzen beugen.

Delventhal lag das schnelle und platzierte Spiel von Zakirova gar nicht, nach ihrem 0:3 führte der Favorit nur noch 3:2. Kuhnt wiederum hatte mit Meinke keine Probleme. Aßmann packte dann ihre ganze Erfahrung aus und zeigte ein tolles kämpferisches Spiel gegen die flinke und angriffslustige Zakirova. Der Fleiß wurde mit dem 11:9 im fünften Satz belohnt.

Almut Aßmanns Mut belohnt

Delventhal gewann ihr drittes Spiel gegen Wurthmann deutlich. Aßmann machte es wieder spannend und spielte fünf Sätze gegen die Nummer eins Meinke. Nach 0:2 Sätzen wurde die Holtumerin sicherer gegen die ungewöhnlichen Bälle und glich aus. Im fünften Satz hatte dann aber wieder die Bremerin die Nase vorn. Kuhnt hatte gegen die angriffslustige Zakirova nicht so viele Probleme und gewann sicher und tütete in drei Sätzen den 7:3-Erfolg ein.

„Ein versöhnlicher Abschluss. Für die Rückserie hoffen wir, dass dann alle Verletzten wieder genesen sind und wir nicht so viele krankheitsbedingte Ausfälle haben“,so Kuhnt.