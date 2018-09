Kugelstoßen und Diskuswerfen garantieren LGKV Platz fünf

Achim/Verden - Die M60-Senioren der LGKV kehrten erfolgreich aus Baunatal bei Kassel von der Deutschen-Team-Meisterschaft der Leichtathleten zurück. Trotz des Fehlens einiger Leistungsträger erkämpfte sich die Mannschaft um Teamchef Ralf Ginnow den fünften Platz mit 6675 Punkten und blieb damit nur um 27 Zähler hinter dem Qualifikationsergebnis vom Juni im Verdener Stadion zurück. Nur 77 Punkte fehlten in Baunatal zu Platz vier.

Die Veranstaltung begann allerdings recht unglücklich, denn der Ausfall der elektronischen Zeitmessanlage brachte den Zeitplan bereits früh durcheinander. Die 20-minütige Wartezeit auf den 100 m-Start schadete den aufgewärmten Muskeln derart, dass der Daverdener Rudolf Lüdemann den Lauf verletzungsbedingt nicht zu Ende bringen konnte. So kamen nur die beiden Oytener Bernd Kunze, der mit 14,19 Sekunden eine persönliche Jahresbestzeit lief, und Hendrik Hemmerich ins Ziel.

Im Kugelstoßen legten Holger Kriedel (Verden) mit 10,86 m, Bernd Kunze mit 10,35 m und Hermann Deuter (Verden) mit 9,20 m den Grundstein für den späteren Teamerfolg. Dieser wurde von Holger Kriedel und Ralf Ginnow im Weitsprung, hier verletzte sich Hendrik Hemmerich schon vor dem ersten Sprung, sowie von Jürgen Hofmann (Oyten) und Rüdiger Ullrich (Verden) über 3000 m gefestigt.

Als stärkste Disziplin erwies sich allerdings das Diskuswerfen. Holger Kriedel mit seiner Jahresbestleistung von 40,02 m, Eckard Bräsel (wie Kriedel als „Leihgabe“ aus Schleswig-Holstein in der Mannschaft) bei seinem letzten Einsatz in der M60-Altersklasse mit 35,58 m und Bernd Kunze mit der persönlichen Bestleistung von 34,09 m präsentierten sich sehr stark. Die abschließende 4x100 m-Staffel, in der Rudolf Lüdemann nach einer erfolgreichen Behandlung wieder eingesetzt werden konnte, stellte schließlich den guten fünften Platz sicher. J hbm