Krone-Team im Tal der Tränen

18:25 – SG Achim/Baden II scheitert im Kampf um den Verbandsliga-Aufstieg

+ Konnten und wollten ihre Enttäuschung nach dem verpassten Aufstieg nicht verbergen, von links: Mark Wendel, Tobias Naumann, Maximilian Kühling und Jan Wolters. J Foto: Lakemann

Achim/Baden - Von Björn Lakemann. Noch am Freitagabend hatte Handball-Landesligist SG Achim/Baden II im Relegationshinspiel durch ein 28:21 (17:10) gegen den TS Hoykenkamp scheinbar den Grundstein zum Aufstieg in die Verbandsliga gelegt. Doch nur 24 Stunden später die große Ernüchterung. Im Rückspiel setzte es für das Team von Karsten Krone eine 18:25 (10:15)-Niederlage. Da die SG in diesem ausgeglichenen Duell im Gegensatz zu Hoykenkamp weniger Auswärtstore erzielt hat, wurde der Aufstieg doch noch verpasst.