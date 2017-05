Krone fordert: „Weniger Gegentore als zuletzt“

SG-Reserve gegen Hoykenkamp

+ © Lakemann Ob er die richtigen Worte findet? Trainer Karsten Krone will mit der SG Achim/Baden II gegen die TS Hoykenkamp den Verbandsliga-Aufstieg schaffen. © Lakemann

Achim - In weniger als 24 Stunden entscheidet sich für Handball-Landesligist SG Achim/Baden II in zwei Relegationspartien gegen den TS Hoykenkamp (Zweiter Landesliga Weser Ems), ob der Aufstieg in die Verbandsliga Nordsee realisiert werden kann. Bereits am Freitag um 20.30 Uhr treffen sich die Kontrahenten im Badener Lahof, die Entscheidung fällt Sonnabend (19 Uhr) in Hoykenkamp.