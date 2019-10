Kroatien: Littich erst im Finale gestoppt

+ Stanislav Littich

Verden – Kurz vor der U21-WM in Chile testete der Verdener Bushido-Kämpfer Stanislav Littich unter der Aufsicht von Karate-Bundestrainerassisten Mark Haubolim kroatischen Rijeka seine aktuelle Form. Der Schützling von Ulrike Maass kämpfte sich dabei bei den Senioren bis 84 kg bis ins Finale vor, wo ein Kämpfer aus Bosnien und Herzegowina traf. Dort verlor er 0:3. „Aber wir können zufrieden sein, da wir noch zwei Wochen Zeit haben, die Fehler des Finals zu korregieren“, so Maass. In zwei Wochen geht es dann nach Chile. vst