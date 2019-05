Kritischer Artmann nach hart erkämpftem Punkt

Uphusen – Nein, zum Feiern war Uphusens Spielmacher Kevin Artmann nach dem hart erkämpften Punkt (2:2) gegen Arminia Hannover und dem damit verbundenen Oberliga-Klassenerhalt nicht. Der 33-Jährige wirkte ein wenig in sich gekehrt. „Wenn ein Team mit solch einem Kader bis zum letzten Spiel und bis zur 94. Minute alles geben muss, um die Klasse zu halten, dann wirft das Fragen auf, denn das genügt beileibe nicht unseren Ansprüchen. Irgendwas passt da nicht!“

Damit schlägt der Mittelfeldspieler in dieselbe Kerbe wie sein Trainer Fabrizio Muzzicatio, den Artmann ungemein schätzt: „Wir als Mannschaft haben ihn im Stich gelassen. Wenn er sagt, man muss jetzt jeden Stein umdrehen, dann hat er Recht. Am Mittwoch gegen Heeslingen wurde uns später unterstellt, wir hätten gegen ihn gespielen. Doch das ist völliger Quatsch! Es gibt keinen, der nicht hinter Fabrizio stehen würde. Denn es gibt wirklich keinen, der es besser als er machen könnte. Keinen!“ Der Routinier glaubt allerdings nicht, dass die Mannschaft des TBU auch in der kommenden Saison vom Spielermaterial her dasselbe Gesicht haben wird: „Zum einen ist erst mit ganz wenigen Spielern gesprochen worden, zum anderen wird es großen Redebedarf geben. Ich denke, diese Saison war nicht billig für den Verein. Es ist nicht anzunehmen, dass die Verantwortlichen das so auch im nächsten Jahr wollen.“

Artmann geht dabei auch sehr selbstkritisch vor, sagt: „Es muss in den nächsten Tagen einiges aus der Welt geschafft werden. Dabei werde auch ich sicherlich auf den Prüfstand gestellt. Und das zurecht. Ich bin mit mir selbst nicht zufrieden gewesen. Doch hatte das Gründe. Teilweise bin ich hier für Dinge verantwortlich gemacht worden, für die ich gar nicht zuständig war. Dann war ich in einem Spiel der Buhmann, im nächsten wieder der Matchwinner. So geht das nicht.“ Dass die jetzige Mannschaft des TB Uphusen aus zu vielen Häuptlingen und zu wenigen Indianern besteht, ergo die Hirarchie nicht stimmt, will Artmann, den auch in der abgelaufenen Saison wieder viele Verletzungen zurückwarfen, nicht abstreiten: „Ich sage es mal vorsichtig so: Wir haben hier einige Alpha-Tiere. Doch nicht alle werden auch als diese im Team angesehen und anerkannt!“ Wie gesagt, es herrscht Redebedarf.