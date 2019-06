Kreuzbandriss: Nientkewitz

+ Da saß er nach dem Zusammenprall mit Ottersbergs David Airich: FSV-Keeper Moritz Nientkewitz wurde von den Kollegen umsorgt.

Langwedel – Hiobsbotschaft für den FSV Langwedel-Völkersen: Keeper Moritz Nientkewitz (21) fällt mit Kreuzbandriss mindestens für die Hinrunde der nächsten Saison in der Fußball-Bezirksliga aus. „Eine Katastrophe. Das ist so, als wenn dir die Schlossallee wegbricht“, haderte Emrah Tavan am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung. Der Coach hatte gerade mit hochkarätigen Neuzugängen einen starken Kader zusammengestellt – jetzt ereilt ihn dieser Rückschlag.