Kreissporttag abgesagt

+ Teilte die Absage des Kreissporttages mit: Gerhard Behling. Archiv-Foto: Hägermann

Verden – Der Kreissportbund Verden reagiert auf die Corona-Krise und streicht den für 18. April vorgesehenen Kreissporttag. „Da der Landkreis in seiner Allgemeinverfügung auch Zusammenkünfte in Vereinen zunächst bis 18. April verboten hat, sagen wir ab. Damit folgen wir auch der Empfehlung des LSB und den allgemeinen Anforderungen der aktuellen Lage“, erläuterte KSB-Boss Gerhard Behling am Mittwoch in einer Pressenotiz. Geplant sei ein Ersatztermin im September.