Kreispokal: TSV Lohberg und SV Hönisch ohne Probleme zu Kantersiegen

Teilen

Vom TSV Lohberg um Christoph Gerdes im Pokal übertrumpft: Jonas Müller (links) kassierte mit dem TSV Uesen eine 0:5-Pleite. © Hägermann

Jede Menge Tore gab es in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals. Dabei behauptete sich der TSV Dörverden etwas überraschend mit 2:1 beim Bezirksliga-Absteiger 1. FC Rot-Weiß Achim. Nichs anbrennen ließ der TSV Lohberg beim hohen 5:0 in Uesen, während der FSV Langwedel-Völkersen (4:1 in Wahnebergen), der TSV Bierden (1:0 in Badenermoor) und der TSV Thedinghausen (5:0 in Westen) zunächst harte Widerstände brechen mussten. Der SV Hönisch siegte 6:1 beim TSV Otterstedt, der SVV Hülsen II 3:0 beim Verdener Türksport.

FC Badenermoor - TSV Bierden 0:1 (0:1). „Am Ende haben wir sogar Glück, dass wir nicht noch den Ausgleich kassieren und ins Elfmeterschießen müssen“, war Bierdens Trainer Mirko Kappmeyer alles andere als zufrieden mit dem Auftritt. Für das Tor des Tages gegen tapfer kämpfende Gastgeber sorgte Tim Birnbaum bereits in der 16. Minute mit einem sehenswerten Chipball.

TSV Uesen - TSV Lohberg 0:5 (0:2). Für Uesens Trainer Sven Hindemith ging das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung. „Lohberg war die deutlich bessere und eingespieltere Mannschaft. Bei uns war indes klar zu sehen, dass wir uns nach dem großen Umbruch erst noch finden müssen“, verwies er auf die Probleme in der Defensive bei den ersten beiden Gegentoren durch Jan-Malte Gerdes (8.) und einem Eigentor (32.) von Jonas Müller. Den möglichen Anschluss verpasste Lasse Steinberg, der einen Strafstoß an die Latte setzte. Auch in der zweiten Hälfte blieben die Gäste dominant und erhöhten durch Felix Hellwinkel (51.) sowie einen Doppelpack von Lennart-Louis Grose (60./65.) zum 5:0-Endstand.

Keeper Senff bietet FSV Paroli - SVW aber 1:4

FSV Langwedel-Völkersen - SV Wahnebergen 4:1 (1:1). „Das war ein hartes Stück Arbeit. Wahnebergen hat das gut gemacht und hatte mit Christopher Senff einen richtig guten Torhüter“, musste FSV-Trainer Sascha Lindhorst eingestehen. Zwar hatte seine Elf vor allen Dingen in den ersten 20 Minuten deutlich mehr vom Spiel, doch es dauerte bis zur 30. Minute, ehe Ole Richter das 1:0 erzielte. In der Folge ging beim FSV jedoch etwas der Spielfluss verloren und Christian Dahnelt glich zum 1:1 (36.) aus. Nach dem Wechsel war es erneut Richter, der eine schöne Kombination über Jan-Ole Ernst und Thorben Wendt mit dem 2:1 (65.) krönte. Als Ernst auf 3:1 erhöhte (79.), war laut Lindhorst die Vorentscheidung gefallen. Für das 4:1 zeichnete Justin-Leon Knop in der Nachspielzeit (90.+3) verantwortlich.

TSV Otterstedt - SV Hönisch 1:6 (0:4). Bereits zur Pause hatten die favorisierten Hönischer durch Muhamed Özer (8./30.), Tugay Dogru (19.) sowie einem Eigentor von Justin-Niclas Heinke (40.) für die Vorentscheidung gesorgt. Direkt nach Wiederanpfiff legte Juan Bro (46.) zum 5:0 nach. Als Hamdin Özer nur wenig später auf 6:0 (52.) erhöhte, drohte Otterstedt ein richtiges Debakel. „Im Zuge der deutlichen Führung haben wir dann aber nachgelassen. Und nach einigen Wechseln kam es zum kleinen Bruch. Das hat mir nicht so gut gefallen“, ärgerte sich SVH-Trainer Cord Clausen zudem über das Gegentor von Ralf Schumacher zum 6:1 (85.).

Patrik Preisler verwandelt Ecke direkt

TSV Westen - TSV Thedinghausen 0:5 (0:1). „Das war eine schwerere Geburt, als das Ergebnis letztlich aussagt. Denn nach 15 Minuten hätte Westen durchaus in Führung gehen können, als unser Keeper Pascal Schreiber einen Strafstoß halten konnte. Auch danach hat es Westen wirklich ordentlich gemacht, hat erst in der Schlussphase nach dem 0:3 aufgesteckt“, lobte da später Thedinghausens Neu-Coach Axel Sammrey die Vorstellung der Hausherren, die in der ersten Hälfte nur das 0:1 durch Bastian Wöltjen schlucken mussten. Der erst zur zweiten Hälfte gekommene Luca Bormann machte dann am Ende den Unterschied, erzielte die Treffer zwei (60.), drei (85.) und fünf (88.), das 0:4 markierte Michael Maul (87.).

Verdener Türksport - SVV Hülsen II 0:3 (0:3). Eine gute Halbzeit reichte der Bezirksliga-Reserve. „Wir haben vor der Pause noch einige Chancen vergeben, es im zweiten Abschnitt nach vielen Wechseln nicht gut zuende gespielt“, resümierte SVV-Trainer Maik Alpert. Das 1:0 markierte Patrik Preisler nach Flanke von Außen (21.), zum 2:0 legte Jakob Denzer per Strafstoß nach Foul an Preisler nach (24.). Mit direkt verwandelter Ecke traf Preisler zum 3:0 (45.). Nach Wiederanpfiff besaß der Türksport zwei Chancen, scheiterte aber an Tim Gottschalk.

TSV Dörverden mit glücklichem 2:1 bei RW

1. FC Rot-Weiß Achim - TSV Dörverden 1:2 (0:0). Insgesamt sah Dörverdens Coach Nils Pohlner „einen glücklichen Sieg, weil Achim in Hälfte zwei schon Druck ausgeübt hat.“ Vor der Pause war der Gast besser, Yanick Bögelsack, Fabio Kluge und Lennart Troue vergaben. Pech hatte Achim bei einem Pfosten- und Lattentreffer nach Freistoß. Auch in Durchgang zwei setzte Rot-Weiß während der Drangphase einen Ball an den Pfosten. Nach Felker-Ecke markierte Deke Dörverdens 1:0 (74.), dem Julian Rutault per Konter das 2:0 folgen ließ (81.). Keeper Peer Geier hatte den Ausgleich verhindert. Das 1:2 markierte Toray Kara aus dem Gewühl heraus (85.). vde/vst/kc

Alle Ergebnisse der 1. Runde TSV Ottersberg II - TSV Posthausen 10:8 n.E.

TV Oyten II - TB Uphusen II 1:3

FSV Langwedel-Völkersen - SV Wahnebergen 4:1

FC Badenermoor - TSV Bierden 0:1

TSV Jahn Westen - TSV Thedinghausen 0:5

TSV Otterstedt - SV Hönisch 1:6

Verdener Türksport - SVV Hülsen II 0:3

TSV Etelsen III - TSV Fischerhude-Quelkhorn II 8:7 n.E.

TSV Dauelsen - TSV Brunsbrock 1:4

1. FC RW Achim - TSV Dörverden 1:2

TSV Uesen - TSV Lohberg 0:5

SV Baden - SV Holtebüttel 3:1