Fußball-Kreisliga: Verfolger-Trio vor schwierigen Aufgaben

Ganz im Zeichen des Kampfes um den – allerdings wertlosen – Vizetitel steht der 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga am Sonntag. Dabei haben der TSV Brunsbrock, der TSV Achim und der SV Hönisch in den Fernduellen nicht gerade leichte Aufgaben vor der Brust – anders als Primus TSV Etelsen II.

TSV Etelsen II - TV Oyten II. Etelsens Trainer Andy Wilkens ist durch das „legendäre Hinspiel“ in dem gleich vier, teilweise höchst kuriose, Tore in den Schlussminuten fielen, vor dem Tabellenvorletzten gewarnt. „Wir wollen endlich spielen und in einen guten Rhythmus kommen,“ so Wilkens. Für den stark abstiegsbedrohten TV Oyten II ist es beim Tabellenführer ein Bonusspiel. „Mein Kader ist relativ dünn aufgrund von Sperren und Krankheiten, aber trotzdem werde ich eine gute Truppe auf den Platz stellen können,“ verspricht Trainer Steffen Rathjen.

TSV Dörverden - TSV Uesen. Dörverdens Nils Pohlner verweist auf die Ueser Stärken bei Standardsituationen, durch die auch das Hinspiel zu deren Gunsten entschieden wurde. Er muss mit Peer Geier, Malte Weyhers, Lasse Burdorf (alle krank) sowie Pascal Deke und Emil Felker (beide verletzt) auf einige Stammkräfte verzichten. Dennoch lässt er zu Hause auf Sieg spielen. Uesens Benjamin Nelle hat personell noch einige Fragezeichen. Er will mit hohem Ballbesitz das Spiel bestimmen und nach vorne spielen. „Dabei sind sie vor allem in der Offensive individuell sehr stark besetzt,“ sieht Nelle Dörverden auf Augenhöhe.

Hönischs Kammer fordert stärkere Defensive

SV Hönisch - TSV Thedinghausen. Um seine Offensive macht sich SVH-Trainer Waldemar Kammer keine Sorgen. „Wir müssen allerdings viel besser verteidigen als im Hinspiel. Da haben wir die schnellen gegnerischen Spieler gar nicht in den Griff bekommen,“ erwartet er eine bessere Leistung seiner Elf. Jakob von Klinggräff (Urlaub), Tugay Dogru (verletzt) sowie Pizan Demli und Rafael Franco (beide privat) werden ihm fehlen. Noch größere Personalsorgen plagen Thedinghausens Lutz Schröder. Mario Ohmes, Merlin Sassenberg, Tim Fahrenholz, Dennis Buttkus, Jannik Gudegast, Hendrik Dahm und Sören Hantke werden aus verschiedenen Gründen fehlen. Ob Luca Bormann mitwirken kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden.

TSV Achim - TSV Lohberg. Nach zwei Siegen ist der TSV Achim wieder oben rangerückt und befindet sich auf Tuchfühlung zu Platz zwei. Lohbergs Trainer Ricardo Seidel stehen für die Aufgabe in Achim 22 Spieler zur Verfügung. „Damit wir etwas mitnehmen, müssen unsere Abläufe stimmen und jeder muss seine Aufgaben zu 100 Prozent erfüllen“ erklärt Seidel.

Muss Brunsbrocks Vierkant selbst ran?

TSV Brunsbrock - TSV Bassen II. „Bassen II muss man immer auf dem Zettel haben. Dass sie eine gute Truppe haben, haben sie in Völkersen bewiesen,“ warnt Trainer Nils Vierkant, der aufgrund der angespannten Personallage gegebenenfalls selbst wieder zu den Fußballschuhen greifen muss. Auch bei den Bassenern sieht es nicht rosig aus. „Daher ist Brunsbrock für mich auch der Favorit. Wir werden uns schon gut etwas einfallen lassen müssen, um irgendwie einen Punkt entführen zu können“, meint Trainer Marius Wagener.

TB Uphusen II - SVV Hülsen II. TBU-Spielertrainer Aykut Kaldirici kündigt an, dass es Änderungen in der Startformation geben wird. Dass Fabian Wild zwischen die Pfosten zurückkehren wird, steht bereits fest. Außerdem haben Joseph Airich und Dennis Shala gut trainiert und berechtigte Hoffnungen, in die erste Elf zu rücken. Dass man in der Vorwoche zu Hause gegen Hönisch nicht antreten konnte, soll laut Hülsens Trainer Koray Vurus eine Ausnahme bleiben. Doch die personelle Situation ist weiter sehr angespannt. „Ich telefoniere jeden Kontakt ab und versuche alles, damit wir eine spielfähige Mannschaft auf den Platz kriegen,“ verspricht Vurus. Beim Hinspiel zeigte seine Mannschaft die bisher beste Saisonleistung.

Badens Schwentke wird an Fauxpas erinnert

SV Baden - FSV Langwedel-Völkersen. Das Hinspiel hatten die Badener sportlich mit 3:2 gewonnen, dann aber doch am grünen Tisch verloren, weil Trainer Tim Schwentke einen nicht spielberechtigten A-Jugendlichen aufgestellt hatte. Nun will er die unnötig abgegebenen Punkte wiederholen. Rocat Undav (Rotsperre), Jan-Hendrik Syeren (Urlaub) und Azad Görmez (verletzt) werden ihm dabei fehlen. Langwedels Sascha Lindhorst will von seiner Mannschaft eine bessere Konterabsicherung als noch im Hinspiel sehen. Dabei kann er nicht auf Bastian Heimbruch (Arbeit), Nick Edelberg (angeschlagen) sowie Henrik Hollatz und Jonas Tiedemann (beide krank) zurückgreifen.