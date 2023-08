Schalatis Traumtor lässt Sammrey-Elf jubeln

Von: Björn Drinkmann

Teilen

Auch Felix Polacek (links) hier schneller am Ball ist als Ahmed Leilo, setzte es für ihn und den TV Oyten II ein 0:4 gegen Hönisch. © Hägermann

Während Aufsteiger TSV Bierden auch nach dem dritten Spieltag noch auf den ersten Punktgewinn in der Fußball-Kreisliga wartet, feierte der SV Hönisch den dritten Sieg im dritten Spiel.

TSV Bierden - TSV Achim 1:2 (0:1). Ausgerechnet Deniz Bilge, ein Ex-Spieler des TSV Achim, avancierte zum Pechvogel der Gastgeber. Denn in der 87. Minute scheiterte er mit einem Strafstoß an TSV-Keeper Alexander Stein und vergab damit den möglichen Ausgleich. Zu allem Überfluss kassierte er in der Schlussminute auch noch Gelb-Rot. Zuvor hatten die Achimer nach dem Distanzschuss von Necat Tavan (14.) und einem Konter von Erdal Yüksel (55.) mit 2:0 geführt. Nach einem Eigentor von Stefan Schönfeld, der das Leder nach einer Ecke an den Rücken bekam (62.), wurde es noch einmal spannend. „In der zweiten Hälfte waren wir das klar bessere Team. Daher hätten wir einen Punkt verdient gehabt“, befand Bierdens Trainer Mirko Kappmeyer.

TSV Lohberg - 1. FC Rot-Weiß Achim 3:4 (0:3). Der Schlüssel zum ersten Saisonsieg der Gäste war ein sehr hohes Pressing. „Wir waren zwar darauf eingestellt, hatten damit aber Probleme und immer wieder Ballverluste im Mittelfeld“, konstatierte Lohbergs Co-Trainer Mark Köhnemann. So fielen dann auch die Treffer durch Anil Morkan (7.) und Francesko Mesuti (32.). Nach dem klasse herausgespielten 3:0 durch Daniel Freund (39.), sah es zur Pause schon nach einem Debakel aus. Doch die Lohberger kamen besser aus der Kabine und verkürzten durch einen sicher verwandelten Strafstoß von Christoph Gerdes (51.). „Wenn wir dann nicht direkt im Anschluss das 1:4 kassieren, holen wir noch einen Punkt“, war Köhnemann überzeut. Denn nach dem erneuten Nackenschlag durch Ahmet Kaldirici (53.), spielte sein Team gegen müde wirkende Achimer groß auf. Die Treffer von Fredrik Duesing (74.) und Moritz Ackermann (90.+2) zum 3:4-Anschluss kamen allerdings zu spät.

Lohbergs Aufholjagd gegen RW Achim kommt zu spät - 3:4

TB Uphusen II - MTV Riede 1:1 (0:0). Dank der Unterstützung aus der ersten Mannschaft sicherte sich der TBU einen späten, aber verdienten Punkt gegen Riede. Die beste Chance der ersten Hälfte besaß Philipp Rockahr, der das Leder jedoch frei vor MTV-Keeper Jannik Schumacher neben das Tor setzte. In der zweiten Halbzeit wurde die Partie hitziger und die Tormöglichkeiten weniger. Daher dauerte es auch bis zur Schlussphase, ehe die Tore fielen. Der erst kurz zuvor eingewechselte Rieder Leistungsträger Marc Lindenberg haute das Leder nach einer Ecke sehenswert volley in die Maschen (84.). „Das hat er überragend gemacht“, zollte Uphusens Spielertrainer Aykut Kaldirici Respekt. Dennoch reichte es nicht zum Sieg für den MTV. In der Nachspielzeit (90.+1) bekamen die Uphuser nach Foul an Diyar Undav einen Strafstoß zugesprochen. Diesen verwandelte David van der Leij sicher zum 1:1-Endstand.

Christian Dahnelt lässt Aufsteiger Wahnebergen jubeln

TSV Uesen - SV Wahnebergen 0:1 (0:0). Bereits vor dem Anpfiff gab es die erste Überraschung. Denn anstelle des Trainerduos Sven Hindemith/Olaf Berghold stand mit Waldemar Kammer der Ex-Trainer des Ligarivalen SV Hönisch bei den Gastgebern an der Seitenlinie. Ohne eine vorherige Trainingseinheit mit seinem neuen Team konnte aber auch er die Niederlage gegen den Aufsteiger nicht verhindern. Vor der Pause scheiterte SVW-Kapitän Christoph Stötzel nach einer Ecke am Pfosten. Nach dem Wechsel war es Wahnebergens Luca Buchwitz, der per Kopfball am Aluminium scheiterte. In der 79. Minute das verdiente 0:1 durch Christian Dahnelt. Mit dem Rücken zum Tor behauptete er sich gegen zwei Gegenspieler und traf ins lange Eck. Im Anschluss versuchte Uesen noch einmal alles, um wenigstes noch einen Zähler zu retten, doch die Bemühungen kamen zu spät.

TV Oyten II - SV Hönisch 0:4 (0:0). In der ersten Halbzeit war es noch eine Partie auf Augenhöhe, ehe der SVH im zweiten Durchgang aufdrehte. Dabei war der Führungstreffer der Gäste dem Zufall geschuldet. Hamdin Özer war das Leder glücklich vor die Füße gefallen und er musste den Ball nur noch einschieben – 0:1 (46.). Das 2:0 des SVH war indes schön herausgespielt, als Air Gocllari einlief und eine Flanke von der rechten Seite eiskalt verwertete (60.). Spätestens als der eingewechselte Amer Ömer aus der Distanz auf 3:0 (81.) erhöhte, war die Partie entschieden. Nach einem Fehler im Aufbauspiel erhöhte Salam Daqqo Ali sogar noch auf 4:0 (89.). „Aufgrund der zweiten Hälfte geht die Niederlage natürlich in Ordnung“, zeigte sich TVO-Trainer Steffen Rathjen als fairer Verlierer.

TSV Thedinghausen - TSV Brunsbrock 3:2 (2:2). Dank einer starken zweiten Hälfte und einem Traumtor von Jan-Niklas Schalati, der das Leder aus 25 Metern in den Winkel schweißte (80.), gewann Thedinghausen nicht unverdient. Der erste Durchgang glich eher einer Aneinanderreihung von Kuriositäten nach Standardsituationen. Zunächst haute sich Brunsbrocks Bjarne Oppat den Ball beim Klärungsversuch ins eigene Netz (14.). Nach dem Ausgleich von Juri Hestermann per Kopf nach einer Ecke (16.), rutschte auch Thedinghausens Dennis Buttkus der Ball über den Schlappen, sodass dieser ins eigene Tor flog (28.). Artur Kämena köpfte nach einer erneuten Ecke das Leder zum 2:2-Pausenstand (30.) in die Maschen. „Aufgrund der zweiten Halbzeit bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden“, freute sich Thedinghausens Trainer Axel Sammrey über die nächsten drei Punkte.

FSV-Torhüter Milan Örenc verhindert Schlimmeres

FSV Langwedel-Völkersen - TSV Dörverden 0:3 (0:2). Sehr unzufrieden mit der ersten Halbzeit zeigte sich Langwedels Trainer Sascha Lindhorst. „Da können wir uns bei Milan bedanken, dass wir nur mit dem 0:2 in die Pause gehen“, lobte Lindhorst lediglich Keeper Örenc, der gegen die Torschüsse von Emil Felker (41.) und Julien Rutault (43.) aber auch machtlos war. In der zweiten Hälfte machte es sein Team zwar etwas besser, war nach vorne hin aber immer noch nicht zwingend. Als ein langer Ball auf Yanick Bögelsack nicht gut verteidigt wurde, stellte dieser auf 0:3 (78.). „Ein komplett verdienter Erfolg für Dörverden. Wir müssen uns in den nächsten Wochen definitiv steigern“, so Lindhorst abschließend. bdr