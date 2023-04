Kreisliga: Nächste Bewährungsprobe für Tabellenführer TSV Etelsen II

Von: Björn Drinkmann

Hat seine Gelbsperre abgesessen und steht im Spitzenspiel beim TSV Brunsbrock wieder zur Verfügung: Achims Mittelfeldspieler Florian Ehrhardt (rechts). © Hägermann

Viel Spannung verspricht die Fußball-Kreisliga an diesem Wochenende. Die ersten vier Mannschaften der Tabelle stehen sich in direkten Duellen gegenüber.

Verden – Das nächste Spitzenspiel für Fußball-Kreisligist TSV Etelsen II. Nach der 0:4-Pleite auf eigenem Platz gegen Brunsbrock ist der Spitzenreiter nun im Ortsderby beim FSV Langwedel-Völkersen. Im Kellerduell will der SVV Hülsen gegen den TSV Uesen den zweiten Saisonsieg einfahren, um die geringe Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

TSV Brunsbrock – TSV Achim (So., 15 Uhr). Für Brunsbrocks Nils Vierkant sind die Achimer das spielstärkste Team der Liga. Dabei hat er nach der 1:2-Niederlage am Mittwoch in Langwedel eine klare Forderung an seine Mannschaft. „Wichtig ist, dass wir dieses Mal von Beginn an hellwach sind und nicht erst in der zweiten Hälfte“, fordert Brunsbrocks Trainer volle Konzentration von seiner Mannschaft. Außer den Langzeitverletzten Paul Moje und Moritz Hestermann können die Gastgeber personell aus dem Vollen schöpfen.

Gleiches gilt für die Achimer. Trainer Sven Zavelberg könnte in dieser Saison erstmalig mit der gleichen Elf wie in der Vorwoche antreten. Somit dürfte die Rückkehr von Florian Ehrhardt, der seine Gelbsperre abgesessen hat, fast schon ein Luxusproblem darstellen. „Wir haben keinen Druck und können befreit aufspielen“, hofft Zavelberg, dass seine Mannschaft an die starken Leistungen der vergangenen Partien anknüpfen kann.

Achims Sven Zavelberg kann erstmalig in dieser Saison die gleiche Elf der Vorwoche aufbieten

FSV Langwedel-Völkersen – TSV Etelsen II (So., 15 Uhr). Nach dem Erfolg über Brunsbrock geht der FSV mit viel Selbstvertrauen in das Derby gegen den Tabellenführer. Allerdings müssen die Gastgeber ausgerechnet in diesem Spiel auf Stürmer Ole Richter (5. Gelbe Karte) verzichten. „Ansonsten haben wir abgesehen von den Langzeitverletzten alle Mann an Bord und freuen uns auf das Derby“, erklärt FSV-Trainer Sascha Lindhorst. Ins gleiche Horn stößt auch Andy Wilkens: „Ich habe schon unter der Woche mit Sascha in einem regen Austausch gestanden. Daher freue ich mich auf ein tolles Spiel.“ Für einen Einsatz von Goalgetter Pascal Mannig wird die Zeit nach seinem Muskelfaserriss wahrscheinlich nicht reichen. Außerdem fehlen den Etelsern Niklas Darr und Dominik Cohrs (beide Urlaub). Dafür ist Tim Krohe wieder dabei.

SVV Hülsen II - TSV Uesen (So., 13 Uhr). Die Hülsener wollen nach dem ersten Saisonsieg nachlegen und haben den Klassenerhalt noch nicht abgeschrieben. „Wir sind uns alle einig, dass wir nun unseren zweiten Dreier holen wollen“, macht SVV-Spielertrainer Klaas Neumann deutlich. Allerdings kann er selber nicht mitwirken, da er im Urlaub ist. Fraglich ist zudem der Einsatz von Fabio Kluge. Von einem ganz wichtigen Spiel spricht Uesens Trainer Benjamin Nelle: „Ein Sieg wäre für uns der gefühlte Klassenerhalt. Allerdings präsentiert sich Hülsen nach dem Trainerwechsel klar verbessert und wird sicher klar auf Sieg spielen.“

Hülsens Reserve hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben

TSV Lohberg – TSV Dörverden (So., 15 Uhr). „Wir wissen, worauf es ankommt. Auf jeden Fall wollen wir uns im Vergleich zum Hinspiel deutlich besser verkaufen“, hat Lohbergs Trainer Ricardo Seidel das 0:2 aus der Hinrunde noch nicht vergessen. Nils Pohlner lobt vor allen Dingen die defensive Ordnung und die Fitness des Gegners. „Daher sind die Lohberger immer schwierig zu bespielen“, befindet Dörverdens Trainer, der dieses Mal nur auf einen kleinen Kader zurückgreifen kann. Peer Geier, Lennart Neumann und Benjamin Agic sind privat verhindert. Leon Delleske und Cem Bakkal im Urlaub. Feyzi Gören ist angeschlagen und wird vermutlich ebenfalls nicht spielen können. Dafür kehrt Emil Felker zurück.

TSV Bassen II – SV Hönisch (So., 13 Uhr). Die 0:4-Niederlage beim TSV Achim hat Marius Wagener überhaupt nicht gefallen. Daher erwartet Bassens Trainer nun auch eine entsprechende Reaktion seiner Mannschaft. Nach dem Spielabbruch in der vergangenen Woche gegen Oyten versuchen sich die Hönischer wieder auf das Sportliche zu konzentrieren. „Wir werden alles daran setzen, dass wir zurück in die Spur kommen. Denn wir wollen uns wieder oben festsetzen. Ich erwarte eine enge Partie gegen einen Gegner, der seine Stärken im Umschaltspiel hat“, erklärt Waldemar Kammer, der in der kommenden Woche operiert wird und dann von Ziad Leilo vertreten wird. Da einige von den zuletzt angeschlagenen Spielern zurückkehren, hat Kammer in personeller Hinsicht die Qual der Wahl.

Badens Trainer Tim Schwentke mit großen personellen Problemen nach Thedinghausen

TSV Thedinghausen – SV Baden (So., 15 Uhr). Nach drei Siegen in Folge hat sich Thedinghausen wieder oben fest gespielt. Daher gibt es wieder leichte Hoffnungen auf den zweiten Tabellenplatz. Daher zählt gegen die abstiegsgefährdeten Badener auch nur ein Sieg. Zumal die Gäste erneut mit großen personellen Problemen zu kämpfen haben. „Aktuell habe ich für das Spiel in Thedinghausen nur acht Zusagen. Ich warte nun auf Unterstützung aus der zweiten Mannschaft. Aber da sieht es auch nicht gut aus“, klingt Badens Spielertrainer Tim Schwentke fast schon ein wenig verzweifelt. bdr