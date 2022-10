Kreisliga: Beim TSV Achim ist Wiedergutmachung angesagt

Von: Björn Drinkmann

Hat derzeit gut Lachen: Etelsens Andy Wilkens. © häg

Verden – Im Mittelpunkt der Fußball-Kreisliga steht an diesem Wochenende sicherlich das Derby zwischen dem TSV Etelsen II und dem FSV Langwedel-Völkersen. Sollte das Team von Trainer Andy Wilkens auch diese Hürde nehmen, könnte es die Tabellenführung ausbauen.

SV Baden - TSV Thedinghausen (Sbd., 16 Uhr). Mit zwei Siegen aus drei Spielen konnten sich die Badener etwas aus der größten Gefahrenzone befreien. „Wir müssen hinten sicher stehen. Denn das ist weiterhin unsere größte Baustelle“, weiß Badens Trainer Tim Schwentke. Murat Ogün (verletzt) und Henric Louis (krank) werden ihm definitiv fehlen und hinter Jan-Hendrik Syeren steht ein dickes Fragezeichen. Thedinghausens Lutz Schröder hofft, dass die Heimniederlage gegen Dörverden der erhoffte Brustlöser war: „Die Mannschaft spielt seit Wochen äußerst verkrampft und es liegt der Verdacht nahe, dass sich unser junges Team zu viel Druck macht und deshalb nicht frei aufspielt.“ Mario Ohmes, Jannik Gudegast und Jannis Lange kehren zurück. Kapitän Jan-Dirk Oelfke ist angeschlagen und daher fraglich.

TB Uphusen II – Oyten II (So., 13 Uhr). „Wir wollen unserer klaren Favoritenrolle gerecht werden. Zuletzt haben wir super gespielt. Daran gilt es anzuknüpfen. Aber das wird sicher kein Spaziergang, denn auch Oyten kann Fußballspielen“, warnt TBU-Spielertrainer Aykut Kaldirici. Er muss weiter auf Joseph Airich und Michael Maul verzichten, dafür kehrt Sönke Peno in den Kader zurück. Oytens Steffen Rathjen verliert trotz der weiterhin schwierigen Situation nicht die Zuversicht: „Wir hatten gute Trainingseinheiten und werden trotz einiger Erkältungen vermutlich eine starke Mannschaft stellen können. Letztendlich gilt jetzt jede Woche, dass wir von den verbesserten Leistungen nichts haben und die ersten Punkte eingefahren werden müssen.“

Uphusens Aykut Kaldirici erwartet keinen Spaziergang gegen Oyten

TSV Dörverden - TSV Lohberg (So., 15 Uhr). „Taktisch gut, relativ spielstark und läuferisch ansprechend“, beschreibt Dörverdens Trainer Nils Pohlner die Lohberger. Nils Deke wird ihm zwar weiterhin fehlen. Aber dafür sind Julien Rutault und Marlon Seitz wieder dabei. Fraglich ist dafür der zuletzt so starke Feyzi Gören. Die nächsten drei Wochen noch irgendwie durchkommen, lautet die Devise bei den Gästen. „Dörverden ist offensiv enorm stark und hat immer eine klare Spielidee“, so Lohbergs Trainer Ricardo Seidel.

SV Hönisch – Bassen II (So., 15 Uhr). Durch zwei Siege haben die Hönischer den Anschluss zur Tabellenspitze hergestellt. Zudem hat der SVH zu Hause noch eine weiße Weste. „Wir müssen das schnelle Umschaltspiel der Bassener unterbinden“, verdeutlicht Trainer Waldemar Kammer, der auf Kevin Fefer (Sperre) und Andreas Rudat (privat) verzichten muss. Bei den Gästen lief in dieser Saison noch nicht viel zusammen. Umso überraschender die starke Energieleistung in den letzten 30 Minuten gegen Achim. „An diese Leistung wollen wir anknüpfen und uns in der Tabelle weiter nach oben arbeiten“, hofft Trainer Marius Wagener.

Zuletzt etwas ratlos: Achims Sven Zavelberg. © häg

TSV Achim – TSV Brunsbrock (So., 15 Uhr). Nach der unglaublichen 4:5-Pleite in Bassen ist bei den Achimern Wiedergutmachung angesagt. „Für mich völlig unverständlich haben wir da auf einmal das Spielen eingestellt“, hat Trainer Sven Zavelberg das Ergebnis immer noch nicht verdaut. Mit Brunsbrock kommt jedoch alles andere als ein Aufbaugegner nach Achim. „Wenn wir einen guten Tag haben, können wir jeden Gegner in der Liga schlagen. Auf der anderen Seite aber auch gegen jeden verlieren“, so Trainer Nils Vierkant, der von seiner Mannschaft ein anderes Gesicht als bei der enttäuschenden 1:4-Pleite gegen Etelsen erwartet. Hannes Luttmann (verletzt) und Andre Schreiber (privat) werden ihm sicher fehlen.

Aufsteiger SVV Hülsen II steht gewaltig unter Druck

TSV Uesen – Hülsen II (So., 15 Uhr). Trotz der unglücklichen 2:4-Pleite in Langwedel sieht Uesens Trainer Benjamin Nelle einen positiven Trend, den es fortzusetzen gilt: „Hülsen wird uns alles abverlangen. Da müssen wir läuferisch und kämpferisch dagegenhalten.“ Beim SVV ist es langsam eine Neverending Story. Würde ein Fußballspiel nur 45 Minuten dauern, hätten sie bereits neun Zähler auf dem Konto. Da es aber 90 Minuten geht, haben sie noch keinen. Sollte es in Uesen erneut nichts werden, wird es langsam dunkel für den Aufsteiger.

TSV Etelsen II – FSV Langwedel-Völkersen (So., 13 Uhr). Der neue Tabellenführer aus Etelsen könnte diese Position mit einem Sieg im Gemeindederby ausbauen. Allerdings steht Offensivallrounder Joscha Friesacher aufgrund seines Studiums in Münster ab sofort nur noch sehr sporadisch zur Verfügung. „Wir gehen mit einer breiten Brust in dieses Spiel und wollen natürlich an die zuletzt gezeigten guten Leistungen anknüpfen“, so Trainer Andy Wilkens. „Etelsen ist eine der besten Mannschaften der Liga. Aber wir haben nichts zu verlieren und gehen in dieses Spiel, wie in alle anderen. Wir wollen Spaß haben und weiterhin als Mannschaft das Beste rausholen“, gibt sich FSV-Trainer Sascha Lindhorst ganz entspannt. Personell muss er nur auf Jan-Ole Ernst (verletzt) verzichten. bdr