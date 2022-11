1. Kreisklasse: Drei Platzverweise für Verdener Türksport

Jannis Delventhal schoss alle vier Tore für Holtebüttel. © Privat

Letzter offizieller Spieltag auch in der 1. Fußball-Kreisklasse. Dabei feierte der SV Holtebüttel einen ganz wichtigen 4:3-Sieg im Kellerduell bei der Reserve des TSV Fischerhude-Quelkhorn, der TSV Dauelsen ließ als momentaner Spitzenreiter bereits am Freitag beim 5:2 nichts in Langwedel anbrennen.

TSV Thedinghausen II -TSV Brunsbrock II 2:5 (2:1). „Das Ergebnis trügt. Ich denke, wir hätten durchaus einen Punkt verdient gehabt“, sagte später Thedinghausens Trainer Toni Krüger. Dennis Buttkus traf zur Führung für die Platzherren (20.). Nur zehn Minuten später sah der Torschütze aber nach einer Tätlichkeit die Rote Karte und erwies seiner Mannschaft somit einen Bärendienst. Luka Stötzel glich so fünf Minuten später für die Gäste aus, Lennert Maass aber sorgte mit dem 2:1 wieder für Thedinghauser Zuversicht. Die währte aber nur bis zur 50. Spielminute. Da glich Luka Stötzel per Handelfmeter für Brunsbrock aus. Hauke Wischmann mit zwei Toren (66./75.) zum 4:2 für die Gäste sorgte dann für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Leo Badenhoop-Clausen.

SVH: Jannis Delventhal schießt vier Tore

TSV Fischerhude-Quelkhorn II - SV Holtebüttel 3:4 (1:1). „Am Ende geht der Sieg der Gäste schon in Ordnung, weil sie sich einfach cleverer verhalten haben“, so Fischerhudes Trainer Bjarne Kommnick. Jannis Delventhal (3.) sorgte für die schnelle Führung. Lovis Koch traf in der 37. Spielminute zum 1:1-Pausenstand. Fünf Minuten nach Wiederbeginn war es erneut Lovis Koch, der den Gastgeber in Führung brachte. Jannis Delventhal mit lupenreinem Hattrick (70./75./80.) drehte die Partie und brachte Holtebüttel zu einer 4:2-Führung. In der Schlussminute gelang dem Gastgeber durch Koch mit seinem dritten Tor des Tages der 3:4-Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es nicht.

MTV Riede II - TSV Achim II 5:1 (0:1). „Die erste Halbzeit verschlief meine Mannschaft komplett. Da ging wirklich fast gar nichts“, stellte Trainer Henning Lange seinem Team für die ersten 45 Minuten kein gutes Zeugnis aus. So lagen die Rieder zur Pause zu Recht durch den Treffer von Ahmed Miry aus der dritten Spielminute mit 0:1 hinten. „Im zweiten Abschnitt haben die Jungs dann ein total anderes Gesicht gezeigt und am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen“, so Lange. Hendrik Ehlers glich fünf Minuten nach Wiederbeginn für den Gastgeber aus und wenig später ging man durch ein Eigentor der Achimer in Führung. Nach einer Stunde traf Daniel Speer zum 3:1 für Riede. Jonathan Zilz und Hendrik Ehlers mit seinem zweiten Tor des Tages sorgten für die restlichen Treffer.

Bierdens Jannik Sobczak in Torlaune

TSV Etelsen III - TSV Bierden 0:5 (0:). „Die ersten 20 Minuten konnten wir noch gut dagegen halten, doch das 0:1 hat bei uns irgendwie den Stecker gezogen“, so Trainer Markus Thal. Das gelang Jannik Sobczak (25.). Von da an ging im Grunde nichts mehr bei den Hausherren und so verlor man am Ende auch in der Höhe verdient. Durch einen Doppelschlag von Jannik Sobczak (38.) und Noah Büber (40.) gingen die Gäste mit einem 3:0 in die Kabine. Nach einer Stunde erhöhte Noah Büber mit seinem zweiten Treffer auf 4:0. Den Endstand erzielte Christian Reks mit dem Abpfiff.

Niels Schultz für Dauelsen Gold wert

FSV Langwedel-Völkersen II - TSV Dauelsen 2:5 (1:2). Steen Bösche brachte den Gast aus Dauelsen bereits in der fünften Minute in Front. Kurz vor dem Wechsel traf Niels Schultz zum 2:0 für die Gäste, Tave-Espen Koopmann aber machte noch vor dem Pausenpfiff mit dem 1:2 die Partie wieder „heiß“. Auch nach dem Wechsel blieben die Hausherren dran. Das 3:1 durch Niels Schultz beantwortete abermals Koopmann mit seinem zweiten Treffer nur eine Minute später mit dem 2:3. Dann aber machte sich doch die leichte Dauelser bemerkbar. Zehn Minuten vor dem Ende sorgte Pepe Tödter mit dem 4:2 für die Vorentscheidung. Den Endstand erzielte Rouven Post.

Verdener Türksport - TSV Blender 1:3 (1:2). Lange stand diese Partie Spitz auf Knopf, dann schlugen sich die Gastgeber durch zwei Gelb-Rote Karten (88.) am Stück und einer Roten Karte selbst. Lars Findeklee (21.) und Yannick Gohde (38.) brachten die Gäste verdient in Front, noch vor der Pause gelang den Verdenern aber der Anschluss. „Es war von Beginn an eine recht harte Partie, in der ich immer wieder die Grätschen der Verdener von hinten in die Beine monierte. In der Schlussphase tat ich das erneut, als einer meiner Spieler an der Außenlinie weggegrätscht wurde, woraufhin es an unserer Bank eine Rudelbildung und einige deftige Wortfetzen gab, die letztlich vom Schiedsrichter mit einigen Gelben und eben Gelb-Roten Karten beendet wurde. Als das Spiel eigentlich fortgesetzt werden sollte, gab es für eine weitere verbale Attacke glatt Rot“, klärte da später Blenders Coach Stefan Findeklee auf, der kurz darauf noch das 1:3 durch Julian Scholz notieren konnte. ml/vst