Achims Coach Efeoglou: „Verlieren wir, war es das“

Von: Frank von Staden

Kostas Efeoglou © Staden, Frank von

Achims Bezirksliga-Coach Kostas Efeoglou macht sich schon längst kein X mehr für ein U vor. So redet er die kommende Heimpartie gegen den ebenfalls stark abstiegsbedrohten SV Lilienthal-Falkenberg gar nicht erst klein, deklariert sie sogar zu „einem absoluten Finalspiel, in dem sich nur der Sieger nach dem Abpfiff noch weiter Hoffnungen auf den Klassenverbleib machen kann.“

Achim – So untermauert er: „Verlieren wir, war es das für uns!“ Entscheidend in dieser Begegnung wird sein, wer am Ende die geringere Fehlerquote aufweisen kann. „Die war bei uns zuletzt einfach zu hoch. Oft fehlte die nötige Konzentration. Da beide Mannschaften unbedingt gewinnen müssen, wird es ein Spiel mit enorm hoher Intensität werden. Ich erwarte von meinem Team, dass es da einen sehr kühlen Kopf behält!“ Personell kann er wieder auf Zedan Yoldas bauen, Sipan Yoldas (Rot) und Daniel Freund (Gelb-Rot) fehlen.