Korda trifft nach Belieben – 25:18

Auch wenn der Start etwas holprig verlaufen war, feierte die männliche A-Jugend des Handball-Bundesligisten TV Oyten Vampires am Ende beim 25:18 (12:8) den im Vorfeld erwarteten Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten HC Empor Rostock.

VON BJÖRN LAKEMANN

Oyten – Für Thomas Cordes war es keine große Überraschung, dass sein Team eine gewisse Anlaufzeit benötigte. „Uns war klar, dass Rostock die Punkte nicht einfach abliefern will. Außerdem kann es ja auch nicht immer Hurra-Handball sein“, verdeutlichte Oytens Trainer. Sein Trainerpendant aus der Hansestadt, Lothar Goldschmidt, der lediglich mit zehn Spielern angereist war, konnte mit dem Endergebnis durchaus leben: „In der Abwehr haben wir es gar nicht so schlecht gemacht.“ Zum alles überragenden Oytener Niko Korda, der gleich ein Dutzend Treffer vor 180 Zuschauern erzielte, fiel dem Rostocker Trainer nur ein: „Das hat er wirklich gut gemacht.“ Kein Wunder, dass der 17-jährige Korda im Anschluss bestens gestellt war: „Ich bin gut ins Spiel gekommen und irgendwie sind die Würfe dann alle reingegangen. Aber ich bin auch gut in Szene gesetzt worden.“

Der Auftakt lief für Cordes keinesfalls unerwartet. „Die Rostocker haben meist eine gute Startphase.“ Das sollte sich auch in Oyten bestätigen. Denn nach einem Treffer des siebenfachen Torschützen Tom Steinberg führten die Gäste mit 4:1 (7.). Kein Wunder, dass Cordes umgehend reagierte und die grüne Auszeitkarte auf den Zeitnehmertisch knallte. In der Folge wurde es dann auch deutlich besser, denn sein Team besann sich nun auf die eigenen Stärken und hatte in Jonas Lüdersen einen starken Rückhalt (15 Paraden) zwischen den Pfosten. Mit einem Doppelschlag sorgte Korda für das 9:7 (21.). Schön hatte der 17-Jährige die Gäste-Deckung wie eine Ziehharmonika auseinandergezogen und überlegt abgeschlossen. Mit seinem fünften Treffer erhöhte erneut Korda zum Pausenstand von 12:8.

Im zweiten Abschnitt lief es deutlich besser und spätestens als Max Borchert auf 18:11 (40.) erhöhte, war der Spieldrops gelutscht. Auch wenn die Gäste durch Oytener Unkonzentriertheiten auf 16:19 (50.) heran. „Ich hatte jedoch nie das Gefühl, dass wir das Spiel noch abgeben können“, so Cordes. TVO-Hallensprecher Uwe Kellner legte jetzt „Attacke“ auf und so handelten die Oytener Protagonisten dann auch. Kreisläufer Johannes Seliger gelang das 22:16 (53.) und damit war der Widerstand der Gäste endgültig gebrochen. Mit seinem zweiten Treffer markierte der zurückhaltend agierende Chris Ole Brandt dann zwei Minuten vor Ultimo zum 25:18-Endstand. „Jetzt haben wir noch zwei Partien in eigener Halle, die wir gewinnen können. Doch zunächst einmal legen wir unseren Fokus auf der Partie in Magdeburg“ , so die Schlussworte des TVO-Trainers.

TV Oyten: Dimo Möller, Jonas Lüdersen; Johannes Seliger (2), Mohamed-Aljawaad Sibahi (2), Chris Ole Brandt (2), Timo Blau (1), Timon Timmermann, Max Borchert (2), Niko Korda (12/4), Hannes Grittner, Joost Sanders, Mattis Brüns, Leonard Fischer (1).